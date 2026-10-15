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Kamis, 15 Oktober 2026 | 12.00 WIB

Ramalan Zodiak Sagitarius dan Capricorn 15 Oktober 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan

Ramalan zodiak Sagitarius dan Capricorn./Freepik/ natality - Image

Ramalan zodiak Sagitarius dan Capricorn./Freepik/ natality

JawaPos.com - Zodiak sagitarius ekspansif, bahagia, dan penuh semangat. Hal ini dapat mendatangkan keberuntungan dan nasib baik. 

Segala sesuatu dalam hidup adalah berkah, jadi sagitarius harus bersyukur. Jika telah melewati masa sulit, semuanya akan berjalan dengan baik pada akhirnya. 

Jangan lupakan pencapaianmu yang luar biasa. Sagitarius tentu saja boleh melepaskan kendali dan beristirahat. Menikmati hidup adalah hasil dari kerja keras dan pengorbanan sagitarius

Zodiak capricorn mungkin merasa tidak puas dan gelisah. Jika dihadapkan pada situasi yang tidak nyaman, capricorn mungkin kehilangan ketenangan. 

Pertimbangkan konsekuensinya dan cobalah untuk tetap tenang. Untuk menjaga kedamaian yang telah dinikmati hingga saat ini, capricorn perlu berusaha menahan emosi.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Sagitarius dan Capricorn pada Kamis, 15 Oktober 2026.

Sagitarius (22 November – 21 Desember)

Zodiak sagitarius harus memanfaatkan waktu yang dimiliki bersama pasangan dan memberi tahu isi pikiranmu. Terkait karir, terima dengan lapang dada masalah-masalah pekerjaan yang berada di luar kendali sagitarius.

Sementara itu, istirahatkan mata untuk mengurangi ketegangan jika bekerja di depan layar komputer dalam waktu lama. Pada ranah keuangan, sagitarius harus memilih investasi yang aman guna memiliki sumber pendapatan yang stabil dan terjamin.

Cinta Sagitarius

Editor: Hanny Suwindari
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