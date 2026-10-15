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Dea Agustin Adrianingtyas
Kamis, 15 Oktober 2026 | 10.20 WIB

Ramalan Zodiak Gemini 15 Oktober 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Gemini (freepik/user10320847) - Image

Ilustrasi zodiak Gemini (freepik/user10320847)

JawaPos.com - Orang-orang mungkin akan berkonflik dengan zodiak gemini hari ini. Kemungkinan besar, orang lain yang terlalu fokus pada diri mereka sendiri, sementara gemini lebih peduli pada kepentingan bersama. 

Cobalah untuk lebih pengertian, karena orang lain menuntut lebih banyak perhatian dari gemini. Ada semangat yang tak terbantahkan yang akan memberi gemini lebih banyak gairah hidup.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Gemini pada Kamis, 15 Oktober 2026.

Gemini (21 Mei – 20 Juni)

Zodiak gemini harus bergembira dengan pasangan, karena dia sepenuhnya mendukung dan menyayangimu. Terkait karir, jadilah tepat waktu dan jangan lalai jika tidak ingin mendapat teguran oleh atasan.

Sementara itu, mintalah bantuan konseling guna memeriksa masalah yang membuat gemini terhambat untuk menikmati kesehatan. Terkait keuangan, berbagilah setelah gemini akhirnya menerima manfaat dari beberapa investasi yang dilakukan di masa lalu.

Cinta Gemini

Ramalan bintang menunjukkan stabilitas dan ketenangan. Hari ini, gemini akan merasakan banyak keharmonisan di dalam hubungan. 

Bergembiralah bersama pasangan, karena dia sepenuhnya mendukung dan menyayangi gemini. Bersenang-senanglah dan berbagilah tawa bersama.

Karir Gemini

Editor: Hanny Suwindari
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