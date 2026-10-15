Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Dea Agustin Adrianingtyas
Kamis, 15 Oktober 2026 | 10.15 WIB

Ramalan Zodiak Virgo 15 Oktober 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Virgo (magnific) - Image

Ilustrasi zodiak Virgo (magnific)

JawaPos.com - Pendekatan zodiak virgo yang lambat dan mantap, mungkin akan sedikit menghadapi perlawanan hari ini. Orang-orang mungkin akan menuntut waktu dan energimu. 

Ini adalah salah satu hari dimana orang-orang di belakangmu dalam antrean, yang mungkin akan memberi tatapan sinis jika virgo terlalu lama mengambil keputusan.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Virgo pada Kamis, 15 Oktober 2026.

Virgo (23 Agustus – 22 September)

Zodiak virgo harus melakukan sesuatu yang menyenangkan bersama pasangan guna memecah kebosanan dalam hubungan. Mengenai karir, pelajari berbagai perubahan yang terjadi dalam lingkup pekerjaan agar virgo tidak ketinggalan zaman.

Sementara itu, berkonsultasilah dengan dokter terlebih dahulu sebelum mengonsumsi obat saat sakit. Terkait keuangan, kerja keras yang virgo lakukan akhirnya menghasilkan bonus serta mendorong produktivitas.

Cinta Virgo

Hubungan virgo dan pasangan semakin bergairah akhir-akhir ini, jadi jangan hanya berdiam diri. Keluarlah dan bersenang-senang bersama. 

Lakukan sesuatu yang menyenangkan, seperti mengikuti kelas dansa atau menonton film bersama. Hal ini akan ini benar-benar memecah kebosanan dan memberi kalian berdua sesuatu untuk dibicarakan lagi.

Karir Virgo

Editor: Hanny Suwindari
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Ramalan Zodiak Leo 15 Oktober 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan - Image
Zodiak

Ramalan Zodiak Leo 15 Oktober 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Kamis, 15 Oktober 2026 | 10.10 WIB

Ramalan Zodiak Taurus 15 Oktober 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan - Image
Zodiak

Ramalan Zodiak Taurus 15 Oktober 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Kamis, 15 Oktober 2026 | 10.05 WIB

Ramalan Zodiak Aries 15 Oktober 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan - Image
Zodiak

Ramalan Zodiak Aries 15 Oktober 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Kamis, 15 Oktober 2026 | 10.00 WIB

Terpopuler

Menkop Pastikan Gaji PNS Lewat Koperasi Mulai Tahun Ini, Tak Perlu Tunggu 2027 - Image
1

Menkop Pastikan Gaji PNS Lewat Koperasi Mulai Tahun Ini, Tak Perlu Tunggu 2027

2

Prediksi Newcastle Jets vs Gamba Osaka di AFC Champions League Elite: Tim Tamu Diunggulkan Menang

3

Prediksi Skor Lens vs Sporting Lisbon di Liga Champions: Kedua Tim Incar Kemenangan Beruntun

4

Prediksi Skor Buriram United vs Beijing Guoan: The Imperial Guards Terancam Tertahan

5

Prediksi Skor Newcastle Jets vs Gamba Osaka: Pertahanan Rapuh Tuan Rumah Jadi Celah!

6

TPG Guru Non-ASN Belum Cair, PGRI Desak Kemendikdasmen dan Kemenkeu Berikan Kepastian

7

Prediksi Skor Pohang Steelers vs Johor Darul Ta’zim: Harimau Selatan Siap Terkam Tuan Rumah

8

Prediksi Skor Kyoto Sanga vs Ratchaburi: Duel Tim Pesakitan Rawan Berakhir Imbang!

9

Prediksi Skor Al Sadd vs Al Hilal: The Blue Waves Siap Menang Tipis di Doha

10

Prediksi Susunan Pemain Arsenal vs Lille: Gabriel Magalhaes Tetap Andalan Lini Belakang The Gunners

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore