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Dea Agustin Adrianingtyas
Kamis, 15 Oktober 2026 | 10.05 WIB

Ramalan Zodiak Taurus 15 Oktober 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Taurus (magnific) - Image

Ilustrasi zodiak Taurus (magnific)

JawaPos.com – Zodiak taurus mungkin merasa frustrasi, karena banyak orang melakukan banyak hal dengan tergesa-gesa hari ini  Taurus mungkin harus menerima energi serba cepat agar bisa mengimbanginya. 

Jangan khawatir jika terlibat dalam aktivitas yang tidak direncanakan dengan matang sebelumnya. Taurus akan menemukan kesenangan spontan sangat bermanfaat di hari seperti ini. Bersiaplah untuk menerima hal-hal yang tak terduga.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Taurus pada Kamis, 15 Oktober 2026.

Taurus (20 April – 20 Mei)

Zodiak taurus harus menghidupkan kembali gairah di dalam hubungan romantis. Terkait karir, luangkan waktu untuk bernapas dalam-dalam, yang akan sangat bermanfaat bagi mental dan fisik.

Sementara itu, taurus akan terbebas dari penyakit yang berhubungan dengan perut berkat penerapan pola makan yang baik. Terkait keuangan, kini bukanlah saat yang tepat untuk mengambil risiko besar dalam melakukan transaksi keuangan.

Cinta Taurus 

Taurus akan melakukan apa pun untuk menyenangkan diri sendiri dan pasangan. Keinginan taurus hari ini adalah untuk menghidupkan kembali gairah dalam hubungan romantis. 

Jadilah kreatif dan cobalah memanjakan pasangan. Taurus akan mampu menghidupkan kembali cinta dan semangat seperti yang terjadi di awal hubungan.

Karir Taurus

Editor: Hanny Suwindari
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