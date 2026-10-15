Ramalan Zodiak Capricorn 15 Oktober 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Capricorn (magnific)
JawaPos.com - Zodiak capricorn mungkin merasa tidak puas dan gelisah. Jika dihadapkan pada situasi yang tidak nyaman, capricorn mungkin kehilangan ketenangan.
Pertimbangkan konsekuensinya dan cobalah untuk tetap tenang. Untuk menjaga kedamaian yang telah dinikmati hingga saat ini, capricorn perlu berusaha menahan emosi.
Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Capricorn pada Kamis, 15 Oktober 2026.
Capricorn (22 Desember – 19 Januari)
Hubungan yang membaik membuat zodiak capricorn dan pasangan tampak jauh lebih bahagia. Terkait karir, diskusikan masalah pekerjaan dengan atasan untuk mencari solusi yang tepat.
Sementara itu, lakukan yoga atau berkonsultasilah dengan dokter jika sakit kepala yang dirasakan semakin parah. Terkait keuangan, capricorn akan mampu mengatasi masalah pekerjaan dan mendapatkan uang berkat kerja keras yang gigih.
Cinta Capricorn
Perubahan yang capricorn lakukan baru-baru ini dalam hubungan, benar-benar membuahkan hasil. Suasana dalam hubungan jauh membaik, sehingga capricorn dan pasangan tampak jauh lebih bahagia. Teruskan perjalanan hubungan yang baru dan lebih baik ini.
Karir Capricorn
Bicaralah dengan atasan jika capricorn merasa diabaikan. Selain itu, mungkin ada masalah terkait sponsor kantor untuk perjalanan ke luar negeri.
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