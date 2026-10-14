5 Weton yang Dipercaya Membawa Rezeki Besar Menurut Primbon Jawa, Benarkah Hidup Berubah Setelah Uji

JawaPos.com - Ada kalanya kehidupan terasa berjalan di tempat meskipun berbagai usaha telah dilakukan.

Namun, dalam perjalanan panjang tersebut, selalu ada kemungkinan munculnya kesempatan baru yang mengubah arah kehidupan.

Bagi masyarakat Jawa, perjalanan rezeki seperti ini kerap dikaitkan dengan filosofi leluhur yang diwariskan melalui primbon Jawa, termasuk kepercayaan mengenai weton kelahiran.

Dalam tradisi Jawa, weton bukan sekadar perpaduan hari dan pasaran ketika seseorang dilahirkan.

Weton juga menjadi bagian dari cara masyarakat terdahulu memahami karakter, kecenderungan hidup, serta berbagai nasihat dalam menjalani kehidupan.

Salah satu pembahasan yang masih menarik perhatian hingga sekarang adalah weton yang dipercaya memiliki peluang meraih kemakmuran setelah melewati berbagai ujian.

Lantas, weton apa saja yang menurut sejumlah penafsiran primbon Jawa dikaitkan dengan datangnya rezeki besar?

Ada Jumat Kliwon, Rabu Pahing, Minggu Legi, Selasa Pon, dan Kamis Wage.

Kelima weton tersebut memiliki gambaran karakter yang berbeda dalam narasi kepercayaan Jawa dihimpun dari YouTube Kidung Primbon pada Rabu (14/10).

Meski demikian, ramalan weton tidak dapat dijadikan patokan pasti mengenai kekayaan seseorang.

Pembahasan berikut dapat menjadi bahan untuk mengenali nilai ketekunan, kebijaksanaan, dan cara menyikapi peluang dalam kehidupan.

1. Jumat Kliwon, Weton yang Dipercaya Menuai Hasil Setelah Melewati Banyak Ujian

Dalam sejumlah penafsiran primbon Jawa, Jumat Kliwon kerap digambarkan sebagai weton yang memiliki keteguhan hati dan kemampuan bertahan ketika menghadapi kesulitan.

Perjalanan hidupnya dipercaya tidak selalu berjalan mulus sejak awal.