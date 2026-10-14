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Niko Sulpriyono
Kamis, 15 Oktober 2026 | 06.14 WIB

Rezeki Tidak Pernah Salah Alamat! 5 Zodiak ini Diprediksi Keuangannya Meledak Sepanjang Oktober 2026

Ilustrasi ramalan zodiak (Freepik) - Image

Ilustrasi ramalan zodiak (Freepik)

JawaPos.com - Ramalan zodiak Oktober 2026 kembali menarik perhatian, terutama bagi Anda yang ingin mengetahui gambaran keberuntungan, peluang finansial, dan perubahan hidup berdasarkan pembacaan kartu tarot. 

Ada 5 zodiak yang dalam pembacaan kali ini dikaitkan dengan datangnya kelimpahan, keberhasilan, hingga kesempatan yang berpotensi meningkatkan kesejahteraan.

Menariknya, gambaran kekayaan dalam ramalan ini tidak selalu berkaitan dengan uang yang datang secara tiba-tiba. 

Ada peluang yang digambarkan muncul melalui hubungan asmara, bantuan dari orang yang tidak terduga, keberhasilan yang membuka banyak pilihan, hingga pencapaian yang layak dirayakan. 

Setiap kartu tarot memberikan simbol dan penafsiran yang berbeda bagi masing-masing zodiak.

Lantas, zodiak apa saja yang diramalkan berpeluang mengalami peningkatan kesejahteraan pada Oktober 2026

Gemini, Aquarius, Pisces, Leo, dan Aries masuk dalam daftar berdasarkan kartu tarot yang dibacakan. 

Simak penjelasan lengkapnya untuk mengetahui gambaran keberuntungan setiap zodiak yang dirangkum dari kanal YouTube Ryan Mercury pada Rabu (14/10). 

1. Gemini: Peluang Kelimpahan Rezeki Datang Melalui Pasangan

Gemini menjadi zodiak pertama yang dikaitkan dengan peluang kelimpahan pada Oktober 2026

Editor: Hanny Suwindari
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