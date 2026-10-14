3 Zodiak yang di Bulan Oktober 2026 akan Terima Banyak Uang, Rezeki Akhir Tahun Turun Semua

Zodiak yang diramalkan akan terima banyak uang saat rezeki di akhir tahun 2026 turun semua. (dok: pexels)
JawaPos.com - Pada akhir tahun 2026 ini diprediksi akan jadi periode yang menyenangkan bagi sebagian pihak.
Di tengah ketidakpastian yang berlangsung, sejumlah pihak dimungkinkan merasakan kelapangan rezeki berkat hoki yang datang menghampiri.
Keberuntungan membikin berbagai macam hal dalam hidup seseorang berubah bahkan meningkatkan ke tingkat yang lebih tinggi.
Melansir dari kanal YouTube Marcel Wen, berikut zodiak yang diramalkan akan terima banyak uang saat rezeki di akhir tahun 2026 turun semua.
1. Zodiak Scorpio
Dalam ramalan astrolog, mereka yang berzodiak scorpio dikatakan akan punya kesempatan mendapatkan banyak uang.
Di bulan Oktober 2026 ini, mereka dimungkinkan memanen banyak rezeki dari serangkaian tempat.
Astrolog meyakini, di paruh kedua tahun kuda api ini hadir keberuntungan bagi mereka yang bekerja keras dan tidak mudah putus asa.
Uang di tabungan pun bisa melonjak sampai-sampai punya cukup untuk mencukupi berbagai macam kebutuhan hidup.
2. Zodiak Leo
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