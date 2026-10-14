Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Diajeng Gentalia Rifani
Kamis, 15 Oktober 2026 | 04.49 WIB

Peluang Emas Terbuka Lebar! 3 Shio Ini Diramal Punya Nasib Finansial yang Cemerlang

Ilustrasi zodiak yang Mendadak Kaya di bulan Mei 2026 (freepik.com) - Image

Ilustrasi zodiak yang Mendadak Kaya di bulan Mei 2026 (freepik.com)

JawaPos.com – Setiap orang tentu berharap memiliki kehidupan yang lebih sejahtera dengan kondisi keuangan yang stabil. Dalam astrologi Tionghoa, sejumlah shio dipercaya mempunyai karakter yang dapat mendukung perjalanan menuju kesuksesan, mulai dari ketekunan dalam bekerja hingga kecerdikan membaca peluang.

Menurut ramalan yang beredar, keberuntungan finansial dapat hadir melalui berbagai cara. Mulai dari perkembangan karier, bisnis yang semakin maju, hingga kesempatan baru yang sebelumnya tidak pernah diperkirakan.

Ada pula shio yang digambarkan mampu memanfaatkan kemampuan dan pengalaman untuk membuka jalan menuju kehidupan yang lebih mapan. Meski demikian, ramalan shio merupakan bagian dari kepercayaan tradisional dan tidak bisa memastikan seseorang akan menjadi kaya.

Dilansir dari akun YouTube Rezeki & Hoki, terdapat tiga shio yang diramalkan berpeluang memperoleh rezeki berlimpah dan meningkatkan kesejahteraan finansial. Berikut ulasannya.

1. Shio Kerbau, Ketekunan yang Dipercaya Berbuah Manis

Shio Kerbau dikenal dengan karakter pekerja keras, sabar, dan memiliki keteguhan dalam menjalani tanggung jawab. Mereka cenderung tidak mudah menyerah ketika menghadapi hambatan dan lebih memilih menyelesaikan pekerjaan secara bertahap.

Dalam ramalan Tionghoa yang dibahas, sifat tersebut dikaitkan dengan peluang memperoleh hasil yang lebih baik dari usaha yang telah dijalani. Kerja keras yang dilakukan secara konsisten dipercaya dapat membuka kesempatan untuk meningkatkan penghasilan.

Sumber rezeki Shio Kerbau digambarkan tidak hanya berasal dari pekerjaan utama, tetapi juga bisa melalui usaha sampingan, kerja sama, maupun bantuan dari orang-orang di sekitarnya.

Perjalanan finansial mereka diibaratkan mengalami perkembangan sedikit demi sedikit hingga akhirnya mencapai kondisi yang lebih stabil. Hasil yang diperoleh pun berpotensi menjadi bekal untuk memenuhi kebutuhan dan merencanakan masa depan.

Meski demikian, ketekunan tetap perlu dibarengi dengan kemampuan mengatur keuangan. Menyisihkan sebagian penghasilan dan mempertimbangkan risiko sebelum mengambil keputusan dapat membantu menjaga kondisi finansial dalam jangka panjang.

2. Shio Tikus, Cerdas Membaca Peluang dan Mencari Cuan

Shio Tikus sering digambarkan sebagai sosok yang cerdas, gesit, dan pandai menyesuaikan diri dengan perubahan. Karakter tersebut dipercaya membuat mereka mampu melihat peluang ketika orang lain belum menyadari potensi yang tersedia.

Editor: Setyo Adi Nugroho
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Rezeki Seolah Mengikuti Langkah Mereka, 4 Shio Ini Disebut Punya Nasib Finansial Istimewa - Image
Zodiak

Rezeki Seolah Mengikuti Langkah Mereka, 4 Shio Ini Disebut Punya Nasib Finansial Istimewa

Senin, 3 Agustus 2026 | 06.39 WIB

Kesempatan Emas Mulai Berdatangan, 5 Shio Ini Diramal Makin Sukses - Image
Zodiak

Kesempatan Emas Mulai Berdatangan, 5 Shio Ini Diramal Makin Sukses

Kamis, 15 Oktober 2026 | 05.41 WIB

Tabungan Makin Tebal, 7 Shio Ini Disebut Berpeluang Membeli Mobil Impian - Image
Zodiak

Tabungan Makin Tebal, 7 Shio Ini Disebut Berpeluang Membeli Mobil Impian

Kamis, 15 Oktober 2026 | 05.37 WIB

Terpopuler

Prediksi Newcastle Jets vs Gamba Osaka di AFC Champions League Elite: Tim Tamu Diunggulkan Menang - Image
1

Prediksi Newcastle Jets vs Gamba Osaka di AFC Champions League Elite: Tim Tamu Diunggulkan Menang

2

Prediksi Skor Newcastle Jets vs Gamba Osaka: Pertahanan Rapuh Tuan Rumah Jadi Celah!

3

Prediksi Skor Pohang Steelers vs Johor Darul Ta’zim: Harimau Selatan Siap Terkam Tuan Rumah

4

Prediksi Skor Buriram United vs Beijing Guoan: The Imperial Guards Terancam Tertahan

5

Prediksi Skor Kyoto Sanga vs Ratchaburi: Duel Tim Pesakitan Rawan Berakhir Imbang!

6

Prediksi Skor Atalanta vs Venezia: Rekor Pertemuan Jadi Modal Tuan Rumah

7

Prediksi Skor Tenerife vs Girona: Tamu Incar Tiga Poin, Tuan Rumah Tertekan

8

Prediksi Skor Buriram United vs Beijing Guoan di AFC Champions League Elite: Duel Berujung Imbang

9

TPG Guru Non-ASN Belum Cair, PGRI Desak Kemendikdasmen dan Kemenkeu Berikan Kepastian

10

Prediksi Skor Atalanta vs Venezia: La Dea Diburu Krisis, Tim Tamu Lebih Mengenaskan

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore