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Rabbany Wanadriani
Senin, 3 Agustus 2026 | 06.39 WIB

Rezeki Seolah Mengikuti Langkah Mereka, 4 Shio Ini Disebut Punya Nasib Finansial Istimewa

ilustrasi shio banyak rezeki. Sumber foto: Freepik

JawaPos.com - Setiap orang memiliki perjalanan berbeda dalam meraih kesuksesan, terutama dalam urusan finansial.

Ada yang membutuhkan waktu panjang untuk membangun kestabilan ekonomi, sementara sebagian lainnya terlihat lebih cepat menemukan peluang dan mencapai target yang diinginkan.

Dalam astrologi Tiongkok, karakter seseorang sering dikaitkan dengan shio kelahirannya. Meskipun bukan penentu pasti masa depan, sebagian orang menggunakan shio sebagai cara untuk melihat kecenderungan sifat dan potensi diri.

Beberapa shio dipercaya memiliki karakter yang mendukung keberhasilan finansial, seperti kemampuan mengatur uang, ketekunan, keberanian mengambil keputusan, hingga kecerdikan melihat peluang.

Dirangkum dari Horoscope, berikut empat shio yang disebut memiliki potensi besar dalam mencapai kemakmuran menurut kepercayaan astrologi Tiongkok.

1. Shio Monyet

Shio Monyet dikenal sebagai pribadi yang kreatif, cepat berpikir, dan memiliki kemampuan mencari solusi dalam berbagai situasi.

Mereka biasanya tidak mudah menyerah ketika menghadapi hambatan karena mampu melihat banyak pilihan untuk mencapai tujuan.

Dalam urusan keuangan, Shio Monyet dipercaya memiliki kemampuan menyusun strategi dengan baik.

Mereka cenderung memikirkan langkah jangka panjang, mengatur pengeluaran, serta mencari cara agar aset yang dimiliki dapat berkembang.

Sifat teliti dan kebiasaan membuat perencanaan menjadi salah satu alasan mengapa mereka dianggap mampu meraih kesuksesan secara bertahap.

Mereka tidak terburu-buru mengejar hasil instan, tetapi lebih memilih membangun fondasi yang kuat untuk masa depan.

2. Shio Kerbau

Shio Kerbau sering dikaitkan dengan karakter pekerja keras, sabar, dan memiliki daya tahan tinggi.

Mereka tidak mudah menyerah ketika menghadapi kesulitan dan bersedia menjalani proses panjang demi mendapatkan hasil yang diinginkan.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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