Ramalan Kesehatan Zodiak Pisces Rabu, 14 Oktober 2026: Perhatikan Pola Makan dan Istirahat

Ilustrasi zodiak Pisces (magnific)
JawaPos.com - Kesehatan Pisces pada Rabu, 14 Oktober 2026, perlu mendapatkan perhatian melalui kebiasaan sehari-hari yang mendukung kebugaran tubuh.
Salah satu hal yang patut diperhatikan adalah pola makan, terutama jika kamu sering mengalami rasa tidak nyaman setelah mengonsumsi makanan atau minuman tertentu.
Pisces sebaiknya lebih peka terhadap reaksi tubuh setelah mengonsumsi makanan tertentu.
Jika terdapat menu yang kerap memicu gangguan pencernaan, cobalah mengenali pemicunya dan memilih makanan lain yang lebih sesuai dengan kondisi tubuh.
Hindari pula kebiasaan menunda makan hanya karena pekerjaan sedang menumpuk atau aktivitas harian terasa sulit ditinggalkan.
Jadwal makan yang lebih teratur, asupan air yang mencukupi, serta pilihan makanan yang beragam dapat membantu memenuhi kebutuhan nutrisi dan mendukung aktivitas sehari-hari.
Apabila memiliki pantangan makanan atau mengalami keluhan pencernaan yang berulang, Pisces sebaiknya tidak menganggapnya sebagai gangguan biasa tanpa memperhatikan penyebabnya.
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Jawa Pos
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