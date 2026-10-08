Rezeki Mengalir Deras, 7 Weton Ini dalam Primbon Jawa Disebut Berpotensi Cepat Makmur

ILustrasi seseorang yang hidupnya berubah dari melarat jadi ningrat

JawaPos.com - Dalam tradisi Jawa, weton kerap digunakan sebagai salah satu cara untuk membaca karakter dan perjalanan hidup seseorang. Perhitungannya tidak hanya berkaitan dengan hari kelahiran, tetapi juga pasaran yang menyertainya.

Lima pasaran dalam kalender Jawa, yakni Legi, Pahing, Pon, Wage, dan Kliwon, kemudian dipadukan dengan hari kelahiran. Dari kombinasi tersebut, masyarakat yang masih memegang kepercayaan Primbon Jawa meyakini adanya gambaran mengenai karakter, jodoh, hingga peluang rezeki seseorang.

Dilansir dari YouTube Ngaos Jawa, terdapat tujuh weton yang dalam perhitungan Primbon Jawa disebut mempunyai peluang rezeki kuat. Ketujuh weton tersebut dipercaya memiliki karakter dan potensi tertentu yang dapat mendukung perjalanan mereka menuju kehidupan yang lebih mapan.

Meski demikian, ramalan weton merupakan bagian dari kepercayaan dan budaya tradisional, bukan kepastian mengenai masa depan. Kerja keras, kemampuan mengambil keputusan, serta cara seseorang mengelola keuangan tetap menjadi faktor penting dalam kehidupan nyata.

Berikut tujuh weton yang disebut memiliki peluang rezeki besar menurut kepercayaan tersebut:

1. Jumat Kliwon Jumat Kliwon kerap dikaitkan dengan pribadi yang memiliki daya tarik dan pembawaan yang kuat. Mereka dipercaya mudah membangun kepercayaan dengan orang lain sehingga kesempatan baru dapat muncul melalui hubungan sosial maupun profesional.

Dalam urusan rezeki, peluang mereka disebut dapat datang dari arah yang tidak selalu diduga. Dukungan dari orang berpengaruh, tawaran pekerjaan, maupun kesempatan bisnis bisa menjadi pintu menuju kondisi finansial yang lebih baik.

Namun, kelebihan tersebut perlu diimbangi dengan sikap rendah hati. Tidak mudah terlena oleh pujian dan tetap konsisten menjalankan usaha dipercaya menjadi kunci agar peluang yang datang dapat dipertahankan.

2. Rabu Pahing Rabu Pahing digambarkan sebagai sosok yang memiliki kemampuan berpikir tajam dan cukup peka dalam melihat kesempatan. Mereka cenderung mampu membaca situasi sebelum menentukan langkah.

Karakter tersebut dipercaya dapat menjadi modal dalam menjalankan bisnis atau mengambil keputusan terkait pekerjaan. Peluang kecil sekalipun bisa dikembangkan apabila mereka mampu mengolahnya dengan strategi yang tepat.

Weton ini juga disebut memiliki keberanian dalam mengambil keputusan. Meski begitu, keberanian sebaiknya tetap disertai perhitungan agar risiko yang diambil tidak justru menjadi bumerang.

3. Minggu Wage Minggu Wage dipercaya memiliki perjalanan hidup yang cukup dinamis. Perubahan kondisi dapat terjadi ketika mereka menemukan kesempatan yang sesuai dengan kemampuan dan situasi yang sedang dihadapi.