Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Rabbany Wanadriani
Rabu, 14 Oktober 2026 | 20.28 WIB

Penuh Kejutan Positif! 5 Shio Ini Diramal Beruntung dalam Cinta dan Keuangan

ilustrasi shio yang beruntung. Sumber foto: Freepik - Image

ilustrasi shio yang beruntung. Sumber foto: Freepik

JawaPos.com - Ramalan astrologi Tiongkok memprediksi bahwa pekan ini akan membawa sejumlah peluang positif bagi lima shio. Keberuntungan tersebut diperkirakan hadir melalui berbagai aspek kehidupan, mulai dari hubungan asmara, kondisi keuangan, hingga perkembangan karier dan pencapaian pribadi.

Setiap shio memiliki potensi keberuntungan yang berbeda. Ada yang diprediksi memperoleh kemajuan dalam urusan pekerjaan, ada pula yang berpeluang merasakan kebahagiaan dalam hubungan maupun mendapatkan keuntungan finansial yang tidak terduga.

Dilansir dari Horoscope, lima shio berikut diperkirakan memiliki peruntungan yang cukup menjanjikan sepanjang pekan ini. Lantas, shio apa saja yang masuk dalam daftar tersebut?

1. Shio Tikus

Pekan ini menjadi waktu yang menjanjikan bagi pemilik shio Tikus. Perpaduan kreativitas, keberuntungan, dan keharmonisan dalam hubungan berpotensi membuat aktivitas sehari-hari terasa lebih menyenangkan.

Dalam urusan asmara dan keuangan, Kamis serta Jumat menjadi waktu yang patut diperhatikan. Peluang memperoleh keuntungan di luar perkiraan atau menerima bantuan dari orang lain juga bisa menghadirkan kebahagiaan tersendiri. Karena itu, tetaplah terbuka terhadap berbagai kesempatan yang datang.

2. Shio Naga

Shio Naga diprediksi mampu menarik perhatian orang-orang di sekitarnya berkat pesona dan kepercayaan diri yang dimiliki. Meski cenderung nyaman menyelesaikan sesuatu secara mandiri, pekan ini dukungan dari lingkungan sosial justru dapat membuka jalan menuju keberhasilan.

Kamis disebut sebagai salah satu hari terbaik bagi pemilik shio Naga. Hubungan asmara berpotensi terasa lebih harmonis, sementara urusan finansial dapat berjalan lebih positif. Menjalin komunikasi dan kerja sama yang baik bisa menjadi kunci untuk memaksimalkan peluang tersebut.

3. Shio Babi

Kehangatan dalam hubungan dan peluang mendapatkan keuntungan materi menjadi gambaran peruntungan shio Babi pekan ini. Kehidupan asmara diprediksi terasa lebih dekat dan meyakinkan, terutama saat memasuki pertengahan minggu.

Sementara itu, perkembangan karier maupun kondisi keuangan berpotensi menunjukkan hasil yang menggembirakan menjelang akhir pekan. Pemilik shio Babi juga mungkin memperoleh pembayaran yang sempat tertunda atau mendapatkan pemasukan tambahan. Hal tersebut dapat menjadi dorongan positif untuk menjalani hari-hari berikutnya.

4. Shio Kelinci

Bagi shio Kelinci, pekan ini diperkirakan membawa suasana yang lebih tenang, nyaman, dan mendukung perkembangan emosional. Kesempatan untuk memperbaiki kondisi keuangan juga terbuka, terutama pada Selasa.

Editor: Setyo Adi Nugroho
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Urutan 12 Zodiak Paling Beruntung Besok, Rabu 14 Oktober 2026: Cek, Zodiakmu di Nomor Berapa? - Image
Zodiak

Urutan 12 Zodiak Paling Beruntung Besok, Rabu 14 Oktober 2026: Cek, Zodiakmu di Nomor Berapa?

Selasa, 13 Oktober 2026 | 22.00 WIB

Urutan 12 Zodiak Paling Beruntung Besok, Selasa 13 Oktober 2026: Cek, Zodiakmu Ada di Nomor Berapa? - Image
Zodiak

Urutan 12 Zodiak Paling Beruntung Besok, Selasa 13 Oktober 2026: Cek, Zodiakmu Ada di Nomor Berapa?

Senin, 12 Oktober 2026 | 23.11 WIB

Urutan 12 Zodiak Paling Beruntung Besok, Senin 12 Oktober 2026: Cek, Zodiakmu Ada di Nomor Berapa? - Image
Zodiak

Urutan 12 Zodiak Paling Beruntung Besok, Senin 12 Oktober 2026: Cek, Zodiakmu Ada di Nomor Berapa?

Minggu, 11 Oktober 2026 | 22.26 WIB

Terpopuler

Prediksi Newcastle Jets vs Gamba Osaka di AFC Champions League Elite: Tim Tamu Diunggulkan Menang - Image
1

Prediksi Newcastle Jets vs Gamba Osaka di AFC Champions League Elite: Tim Tamu Diunggulkan Menang

2

Prediksi Skor Newcastle Jets vs Gamba Osaka: Pertahanan Rapuh Tuan Rumah Jadi Celah!

3

Prediksi Skor Pohang Steelers vs Johor Darul Ta’zim: Harimau Selatan Siap Terkam Tuan Rumah

4

Prediksi Skor Buriram United vs Beijing Guoan: The Imperial Guards Terancam Tertahan

5

Prediksi Skor Kyoto Sanga vs Ratchaburi: Duel Tim Pesakitan Rawan Berakhir Imbang!

6

Prediksi Skor Atalanta vs Venezia: Rekor Pertemuan Jadi Modal Tuan Rumah

7

Prediksi Skor Tenerife vs Girona: Tamu Incar Tiga Poin, Tuan Rumah Tertekan

8

Prediksi Skor Buriram United vs Beijing Guoan di AFC Champions League Elite: Duel Berujung Imbang

9

TPG Guru Non-ASN Belum Cair, PGRI Desak Kemendikdasmen dan Kemenkeu Berikan Kepastian

10

Prediksi Skor Atalanta vs Venezia: La Dea Diburu Krisis, Tim Tamu Lebih Mengenaskan

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore