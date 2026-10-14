Penuh Kejutan Positif! 5 Shio Ini Diramal Beruntung dalam Cinta dan Keuangan

JawaPos.com - Ramalan astrologi Tiongkok memprediksi bahwa pekan ini akan membawa sejumlah peluang positif bagi lima shio. Keberuntungan tersebut diperkirakan hadir melalui berbagai aspek kehidupan, mulai dari hubungan asmara, kondisi keuangan, hingga perkembangan karier dan pencapaian pribadi.

Setiap shio memiliki potensi keberuntungan yang berbeda. Ada yang diprediksi memperoleh kemajuan dalam urusan pekerjaan, ada pula yang berpeluang merasakan kebahagiaan dalam hubungan maupun mendapatkan keuntungan finansial yang tidak terduga.

Dilansir dari Horoscope, lima shio berikut diperkirakan memiliki peruntungan yang cukup menjanjikan sepanjang pekan ini. Lantas, shio apa saja yang masuk dalam daftar tersebut?

1. Shio Tikus Pekan ini menjadi waktu yang menjanjikan bagi pemilik shio Tikus. Perpaduan kreativitas, keberuntungan, dan keharmonisan dalam hubungan berpotensi membuat aktivitas sehari-hari terasa lebih menyenangkan.

Dalam urusan asmara dan keuangan, Kamis serta Jumat menjadi waktu yang patut diperhatikan. Peluang memperoleh keuntungan di luar perkiraan atau menerima bantuan dari orang lain juga bisa menghadirkan kebahagiaan tersendiri. Karena itu, tetaplah terbuka terhadap berbagai kesempatan yang datang.

2. Shio Naga Shio Naga diprediksi mampu menarik perhatian orang-orang di sekitarnya berkat pesona dan kepercayaan diri yang dimiliki. Meski cenderung nyaman menyelesaikan sesuatu secara mandiri, pekan ini dukungan dari lingkungan sosial justru dapat membuka jalan menuju keberhasilan.

Kamis disebut sebagai salah satu hari terbaik bagi pemilik shio Naga. Hubungan asmara berpotensi terasa lebih harmonis, sementara urusan finansial dapat berjalan lebih positif. Menjalin komunikasi dan kerja sama yang baik bisa menjadi kunci untuk memaksimalkan peluang tersebut.

3. Shio Babi Kehangatan dalam hubungan dan peluang mendapatkan keuntungan materi menjadi gambaran peruntungan shio Babi pekan ini. Kehidupan asmara diprediksi terasa lebih dekat dan meyakinkan, terutama saat memasuki pertengahan minggu.

Sementara itu, perkembangan karier maupun kondisi keuangan berpotensi menunjukkan hasil yang menggembirakan menjelang akhir pekan. Pemilik shio Babi juga mungkin memperoleh pembayaran yang sempat tertunda atau mendapatkan pemasukan tambahan. Hal tersebut dapat menjadi dorongan positif untuk menjalani hari-hari berikutnya.