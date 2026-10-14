Panduan Shio Besok Kamis 15 Oktober 2026: Tikus, Ular, Anjing, Kerbau, Naga, Ayam

JawaPos.com – Shio Ular mungkin satu-satunya yang mampu memberikan apa yang dibutuhkan orang terkasih saat ini.
Di sisi lain, mungkin lebih baik shio Kerbau menyendiri daripada mencoba bekerja sama dalam kelompok.
Berikut ini ramalan shio pada hari besok Kamis 15 Oktober 2026 untuk orang-orang dengan tahun kelahiran Tikus, Ular, Anjing, Kerbau, Naga, dan Ayam.
Dikutip Horoscope, ramalan ini mungkin akan terjadi pada kehidupan Anda.
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Tetapi, perlu diingat bahwa hasil tersebut mungkin bakal berbeda tergantung beragam faktor.
Tikus - 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020
Apakah besok akan tenang dan damai? Hati-hati.
Periksa hal-hal seperti keamanan rumah atau status asuransi Anda.
Jika ada sesuatu yang tampak tidak beres, besok mungkin waktu yang tepat untuk membereskannya.
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Jawa Pos
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