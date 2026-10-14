Ramalan Zodiak Libra dan Scorpio 14 Oktober 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

JawaPos.com - Zodiak Libra adalah seorang yang secara alami pandai bergaul dan berjiwa pemimpin. Meskipun menikmati berinteraksi dengan orang lain, bergabung dalam kelompok besar terasa terlalu berat bagi Libra.



Kemampuan diplomasi menjadikan Libra seorang yang membawa perdamaian. Terlepas dari seberapa lelah atau sibuknya, luangkan waktu untuk menghadiri pertemuan. Tidak setiap hari Libra dapat menghabiskan waktu bersama semua anggota keluarga dan teman.



Zodiak Scorpio mungkin menghadapi hambatan atau rintangan tak terduga dalam urusan keluarga serta pengeluaran yang tidak perlu. Pada akhirnya, masalah dengan orang terkasih akan terselesaikan tanpa terlalu banyak kesalahpahaman.



Selain itu, perhatikan pengeluaranmu dengan cermat. Scorpio harus fokus menjalin, dan sisanya akan berjalan dengan sendirinya.



Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Libra dan Scorpio pada Rabu, 14 Oktober 2026.



Libra (23 September – 22 Oktober)

Hubungan asmara zodiak Libra mulai beranjak ke titik balik dan mulai menuju komitmen jangka panjang. Terkait karir, telusuri pilihan karir untuk mendapatkan perspektif tentang pro dan kontra posisi pekerjaan saat ini.



Sementara itu, atasi tingkat stres yang tinggi agar tidak memperburuk kondisi kesehatanmu. Terkait keuangan, kemampuan kreatif dan ide-ide cerdas yang Libra cetuskan mampu menuai imbalan finansial.

