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Vindi Rayinda Ayudya
Selasa, 13 Oktober 2026 | 21.26 WIB

Ramalan Karier Zodiak Capricorn Selasa, 13 Oktober 2026: Susun Strategi untuk Kemajuan Profesional

Ilustrasi zodiak Capricorn (magnific) - Image

Ilustrasi zodiak Capricorn (magnific)

JawaPos.com - Perjalanan karier Capricorn pada Selasa, 13 Oktober 2026 menjadi momen yang tepat untuk mengevaluasi pencapaian sekaligus mempertimbangkan peluang pengembangan diri di tempat kerja.

Bertambahnya tanggung jawab mungkin membuat aktivitas terasa semakin sibuk, tetapi kondisi ini juga dapat menjadi kesempatan bagi Capricorn untuk menunjukkan ketelitian, kedisiplinan, dan kemampuan menyelesaikan pekerjaan secara terarah.

Berikut ramalan karier zodiak Capricorn pada Selasa, 13 Oktober 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Ketika sejumlah tugas datang dalam waktu berdekatan, Capricorn sebaiknya tidak terburu-buru menyelesaikan semuanya sekaligus.

Cobalah menentukan urutan pekerjaan dengan mempertimbangkan batas waktu, tingkat urgensi, serta besarnya usaha yang diperlukan untuk menuntaskan setiap tanggung jawab.

Perencanaan yang teratur dapat membantu Capricorn bekerja lebih efektif sekaligus mengurangi risiko kesalahan akibat terlalu banyak hal yang dikerjakan secara bersamaan.

Tidak semua persoalan harus diselesaikan saat itu juga, sehingga penting untuk membedakan pekerjaan yang membutuhkan perhatian segera dan tugas yang masih bisa dijadwalkan kemudian.

Dalam lingkungan profesional, kemampuan menyampaikan gagasan dengan jelas juga perlu mendapat perhatian.

Editor: Novia Tri Astuti
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