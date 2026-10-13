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Vindi Rayinda Ayudya
Selasa, 13 Oktober 2026 | 20.58 WIB

Ramalan Karier Zodiak Virgo Selasa, 13 Oktober 2026: Teliti dan Perkuat Komunikasi

Ilustrasi zodiak Virgo (magnific) - Image

Ilustrasi zodiak Virgo (magnific)

JawaPos.com - Karier Virgo pada Selasa, 13 Oktober 2026 membutuhkan keseimbangan antara kecermatan dalam bekerja dan kemampuan menjalin komunikasi yang baik dengan orang lain.

Ketelitian yang selama ini menjadi salah satu keunggulan Virgo dapat membantu menghasilkan pekerjaan berkualitas, tetapi kemampuan menyampaikan informasi dan bekerja sama juga berperan penting dalam mencapai target.

Karena itu, jangan hanya berfokus pada hasil akhir, tetapi perhatikan pula proses kerja agar setiap tanggung jawab dapat diselesaikan secara teratur.

Berikut ramalan karier zodiak Virgo pada Selasa, 13 Oktober 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Virgo sebaiknya membiasakan diri memeriksa kembali hasil pekerjaan sebelum menyerahkannya kepada atasan atau rekan kerja.

Tugas yang terlihat mudah sekalipun tetap berpotensi mengandung kekeliruan, terutama jika melibatkan data, dokumen, perhitungan, atau jadwal yang harus digunakan sebagai acuan oleh orang lain.

Luangkan waktu untuk memastikan informasi yang dicantumkan sudah benar dan tidak ada bagian penting yang tertinggal.

Langkah sederhana ini dapat membantu mengurangi kesalahan sekaligus memperlihatkan kesungguhan Virgo dalam menjalankan tanggung jawab profesional.

Editor: Novia Tri Astuti
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