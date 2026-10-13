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Irfan Ferdiansyah
Selasa, 13 Oktober 2026 | 20.53 WIB

Punya Karisma Alami, 7 Weton Ini Konon Mudah Mendapat Kepercayaan dan Peluang Usaha

seseorang yang memiliki kharisma yang mampu menarik kekayaan./Freepik/KimSunHo

JawaPos.com – Dalam tradisi masyarakat Jawa, weton kerap digunakan untuk menggambarkan karakter, watak, hingga gambaran peruntungan seseorang. Perpaduan hari lahir dan pasaran Jawa ini juga sering dikaitkan dengan istilah pamor, yaitu daya tarik atau kewibawaan yang dipercaya melekat pada diri seseorang.

Sebagian kepercayaan dalam primbon Jawa menghubungkan karakter tertentu dengan kemudahan menjalin hubungan, memperoleh kepercayaan, serta menemukan peluang dalam kehidupan. Sosok yang dianggap memiliki karisma kuat diyakini mampu membangun hubungan baik dengan orang lain, yang dalam penafsiran tradisional dapat membuka jalan menuju keberuntungan.

Dilansir dari kanal YouTube Ngaos Jawa, terdapat tujuh weton yang dipercaya memiliki pesona istimewa dan dikaitkan dengan kelancaran rezeki. Mulai dari kemampuan membangun relasi hingga ketekunan dalam menjalani usaha, setiap weton memiliki gambaran keistimewaan tersendiri menurut penafsiran tersebut.

Lantas, weton apa saja yang masuk dalam daftar ini? Berikut tujuh weton yang dipercaya memiliki daya tarik dan potensi keberuntungan dalam urusan rezeki menurut tradisi primbon Jawa.

1. Senin Pahing, Dipercaya Memiliki Aura Rezeki yang Kuat

Orang yang lahir pada Senin Pahing digambarkan sebagai pribadi yang mempunyai keteguhan hati dan cara berpikir yang cukup matang. Dalam kepercayaan primbon Jawa, karakter tersebut kerap dikaitkan dengan kemampuan menghadapi berbagai tantangan serta menemukan jalan keluar ketika menghadapi kesulitan.

Peluang rezeki bagi pemilik weton ini dipercaya dapat muncul melalui berbagai jalan, termasuk bantuan dari orang terdekat, hubungan kerja, maupun kesempatan yang awalnya terlihat sederhana. Jika dimanfaatkan dengan baik, peluang kecil sekalipun dapat berkembang menjadi sesuatu yang bernilai.

Dalam urusan usaha, kepercayaan dan hubungan baik menjadi hal yang dianggap penting. Karena itu, sikap terbuka, ketekunan, serta kemauan berbagi dengan sesama menjadi pesan yang lekat dengan gambaran weton Senin Pahing.

2. Rabu Wage, Punya Pesona yang Dipercaya Membuka Peluang

Weton Rabu Wage kerap digambarkan memiliki perpaduan antara kecermatan berpikir dan kemampuan memahami situasi. Dalam penafsiran tradisional, pemilik weton ini dianggap mampu menyampaikan pendapat dengan baik sehingga lebih mudah membangun komunikasi dengan orang lain.

Kemampuan berkomunikasi tersebut dipercaya dapat membantu mereka memperluas pergaulan dan menjalin kerja sama. Dalam dunia pekerjaan maupun bisnis, hubungan yang terbangun dengan baik berpotensi menghadirkan kesempatan baru.

Meski demikian, menjaga perkataan dan bersikap bijaksana tetap menjadi hal penting. Menurut pesan yang terkandung dalam kepercayaan tersebut, tutur kata yang baik dapat mempererat hubungan, sedangkan ucapan yang tidak terjaga berisiko menimbulkan kesalahpahaman.

3. Jumat Kliwon, Karisma yang Kerap Dikaitkan dengan Keberuntungan

Jumat Kliwon dikenal luas dalam tradisi Jawa karena sering dihubungkan dengan berbagai kepercayaan spiritual. Pemilik weton ini digambarkan mempunyai daya tarik yang membuat keberadaannya mudah diperhatikan oleh orang lain.

Dalam penafsiran primbon yang dikutip, pesona tersebut dipercaya dapat membantu mereka membangun hubungan sosial, menjalin kedekatan, hingga memperoleh kesempatan dalam urusan pekerjaan atau usaha.

Selain itu, pemilik weton Jumat Kliwon kerap diasosiasikan dengan pemikiran yang tidak biasa. Ide-ide kreatif yang dikembangkan secara serius dapat menjadi modal untuk menemukan peluang baru.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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