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Vindi Rayinda Ayudya
Selasa, 13 Oktober 2026 | 18.55 WIB

Ramalan Keuangan Zodiak Gemini Selasa, 13 Oktober 2026: Atur Arus Kas dan Prioritaskan Kebutuhan

Ilustrasi zodiak Gemini (magnific/pikisuperstar) - Image

Ilustrasi zodiak Gemini (magnific/pikisuperstar)

JawaPos.com - Keuangan Gemini pada Selasa, 13 Oktober 2026, menuntut pengelolaan yang lebih terarah agar pemasukan dapat digunakan secara bijak untuk memenuhi berbagai kebutuhan.

Rasa penasaran terhadap hal-hal baru mungkin membuatmu ingin mencoba pengalaman berbeda atau membeli sesuatu yang menarik perhatian, tetapi keputusan tersebut sebaiknya tetap disesuaikan dengan kemampuan anggaran.

Berikut ramalan keuangan zodiak Gemini pada Selasa, 13 Oktober 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Sebelum mengeluarkan uang, Gemini perlu memastikan bahwa kebutuhan utama dan kewajiban rutin tidak terabaikan demi memenuhi keinginan sesaat.

Jika terdapat beberapa pembayaran yang harus diselesaikan dalam waktu berdekatan, buatlah daftar pengeluaran dan tentukan urutan berdasarkan tingkat urgensi.

Cara ini dapat membantu mengurangi risiko salah mengalokasikan dana, terutama ketika pemasukan yang tersedia harus dibagi untuk berbagai keperluan.

Gemini juga sebaiknya lebih teliti memantau arus kas, khususnya jika memiliki pekerjaan tambahan atau menjalankan usaha yang pembayarannya bergantung pada penyelesaian proyek.

Periksa kembali transaksi yang belum dibayar, catat nominal yang masih tertunda, dan pastikan tanggal pembayaran tercatat dengan jelas.

Editor: Novia Tri Astuti
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