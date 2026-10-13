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Vindi Rayinda Ayudya
Selasa, 13 Oktober 2026 | 18.41 WIB

Ramalan Keuangan Zodiak Aries Selasa, 13 Oktober 2026: Atur Pengeluaran agar Tetap Terkendali

Ilustrasi zodiak Aries (freepik) - Image

Ilustrasi zodiak Aries (freepik)

JawaPos.com - Kondisi keuangan Aries pada Selasa, 13 Oktober 2026, menjadi pengingat untuk lebih cermat dalam mengatur pemasukan dan pengeluaran.

Keinginan membeli barang yang sudah lama diinginkan mungkin muncul setelah bekerja keras, tetapi Aries perlu memastikan bahwa keputusan tersebut tidak mengganggu kestabilan anggaran.

Berikut ramalan keuangan zodiak Aries pada Selasa, 13 Oktober 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Sebelum menggunakan uang untuk berbelanja, Aries sebaiknya menilai kembali manfaat barang atau layanan yang ingin dibeli.

Jika pembelian tersebut hanya didorong oleh keinginan sesaat, tidak ada salahnya menundanya sampai kondisi keuangan benar-benar memungkinkan.

Kebutuhan pokok, tagihan rutin, serta kewajiban yang sudah mendekati batas pembayaran perlu mendapatkan perhatian lebih dahulu.

Dengan menyelesaikan pengeluaran yang bersifat mendesak, Aries dapat menghindari risiko kekurangan dana untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Hari Selasa juga bisa dimanfaatkan untuk meninjau kembali pola pengelolaan uang yang selama ini dijalankan.

Editor: Novia Tri Astuti
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