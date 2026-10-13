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Dea Agustin Adrianingtyas
Selasa, 13 Oktober 2026 | 10.24 WIB

Ramalan Zodiak Capricorn 13 Oktober 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Capricorn (Magnific) - Image

Ilustrasi zodiak Capricorn (Magnific)

JawaPos.com - Zodiak capricorn merasa bersemangat tentang beberapa aspek penting dalam hidup. Capricorn harus mempertahankan sikap positif dan menggunakan pemikiran rasional serta praktis untuk situasi yang menantang. 

Hari ini juga merupakan kesempatan yang sangat baik bagi capricorn untuk berhubungan kembali dengan orang-orang yang sudah lama tidak ditemui.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Capricorn pada Selasa, 13 Oktober 2026.

Capricorn (22 Desember – 19 Januari)

Zodiak capricorn perlu mendapatkan relaksasi dan ketenangan yang diharapkan bersama pasangan. Terkait karir, kejar peluang potensial yang ada untuk menemukan mana yang paling menguntungkan.

Sementara itu, beristirahat dan rilekslah untuk meringankan gejala sakit yang dialami. Terkait keuangan, capricorn akan mampu mengatasi masalah pekerjaan dan mendapatkan uang berkat kerja keras yang gigih.

Cinta Capricorn

Capricorn mungkin dibujuk oleh pasangan untuk melakukan perjalanan romantis. Selama memilih tempat yang akan dinikmati berdua, kalian berdua pasti akan mendapatkan relaksasi dan ketenangan yang diharapkan. Aspek romantis dalam hubungan juga akan semakin menonjol.

Karir Capricorn

Jika merupakan wiraswasta, terdapat area baru untuk mengembangkan bisnis. Bisnis capricorn berjalan dengan sangat baik dan di luar dugaan, meskipun menghadapi berbagai rintangan. 

Editor: Hanny Suwindari
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