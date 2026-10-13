Ramalan Zodiak Pisces 13 Oktober 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

JawaPos.com - Zodiak pisces harus berusaha lebih keras untuk bertemu orang-orang baru. Pisces mungkin merasa terdorong untuk mencari informasi dan kebijaksanaan. Jadi, perhatikan baik-baik seseorang yang mungkin memasuki hidupmu.

Dia mungkin menjadi sumber inspirasi bagi pisces, karena ia akan memberi nasihat tentang masalah profesional dan pribadi. Pisces perlu memperhatikan pernyataan yang akan membantu pisces mempelajari beberapa hal dari keahliannya.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Pisces pada Selasa, 13 Oktober 2026.

Pisces (19 Februari – 20 Maret)

Zodiak pisces sebaiknya tidak membuat pasangan merasa terancam saat tanggung jawab baru mulai menguasai. Terkait karir, mulailah menyelesaikan semua pekerjaan yang tertunda secara tepat waktu.

Sementara itu, terapkan pola makan sehat, berolahraga, dan tidurlah dengan nyenyak agar merasa segar kembali di pagi hari. Terkait keuangan, mintalah nasihat dari seseorang yang lebih berpengalaman jika pisces ingin berinvestasi.

Cinta Pisces

Diskusi yang cukup tajam dan panas kemungkinan akan terjadi. Saat tanggung jawab baru mulai menguasai pisces, pasangan mungkin merasa terancam.

Tiba-tiba, dia merasa seperti sedang digantikan. Hilangkan rasa tidak amannya dan ingatkan bahwa kalian berdua bisa melewati masa ini bersama. Melakukannya justru akan menjadi aset, bukan ancaman.