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Mellyna Putri Diniar
Selasa, 13 Oktober 2026 | 06.48 WIB

5 Zodiak yang Diam-Diam Mendapat Perlindungan Sepanjang Oktober 2026, Sering Kali Tak Menyadarinya

Ilustrasi cahaya pelindung yang menaungi seseorang, melambangkan perlindungan, harapan, dan dukungan yang hadir tanpa disadari../(Collective World) - Image

Ilustrasi cahaya pelindung yang menaungi seseorang, melambangkan perlindungan, harapan, dan dukungan yang hadir tanpa disadari../(Collective World)

JawaPos.com — Perlindungan tidak selalu hadir dalam bentuk bantuan besar atau tindakan yang terlihat jelas. Terkadang, perlindungan justru muncul melalui seseorang yang memberi waktu untuk berpikir sebelum mengambil keputusan atau menjaga kepercayaan tanpa perlu menceritakannya kepada orang lain.

Perhatian semacam ini mudah terlewatkan karena sering menjadi bagian dari rutinitas sehari-hari. Seseorang mungkin menganggap bantuan kecil sebagai sesuatu yang biasa, padahal ada kepedulian di balik tindakan tersebut. 

Dalam hubungan yang sehat, dukungan tidak selalu disampaikan melalui kata-kata, tetapi juga melalui kesediaan menghormati batasan, menghargai usaha, dan mengambil tanggung jawab bersama.

Dalam astrologi, pengalaman tersebut dikaitkan dengan pesan bulanan bagi sejumlah tanda zodiak. Perlindungan yang dimaksud bukan jaminan terhindar dari masalah, melainkan bentuk dukungan dari orang-orang di sekitar yang membantu seseorang menghadapi situasi dengan lebih tenang.

Dilansir dari Collective World, Senin (12/10/2026), ada lima zodiak yang disebut menerima perlindungan secara tidak langsung sepanjang Oktober. Masing-masing zodiak ini diingatkan untuk mengenali bentuk kepedulian yang mungkin selama ini mereka anggap sepele. Berikut daftar lengkapnya:

1. Aries

Bagi Aries, perlindungan bulan ini berkaitan dengan kesempatan untuk mempertimbangkan keputusan besar. Misalnya, ketika mendapat tawaran pekerjaan yang telah lama diinginkan, Aries mungkin langsung bersemangat untuk menerimanya. 

Namun, seseorang justru menyarankan agar mereka mengambil beberapa hari untuk berpikir. Saran tersebut bukan berarti meragukan kemampuan Aries. 

Sebaliknya, waktu tambahan memberi kesempatan untuk menilai apakah tanggung jawab baru sesuai dengan kebutuhan dan kehidupan pribadi mereka. Sebelum menerima tawaran, Aries disarankan mencari tahu seperti apa jadwal kerja normal dan seberapa besar waktu akhir pekan yang mungkin tersita.

Pesannya, antusiasme tidak harus menghilangkan pertimbangan praktis. Orang yang memberi ruang untuk berpikir mungkin sedang membantu Aries membuat keputusan yang dapat dijalani dalam jangka panjang.

Editor: Hanny Suwindari
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