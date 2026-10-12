Ramalan Kesehatan Zodiak Capricorn Senin, 12 Oktober 2026: Seimbangkan Rutinitas dan Istirahat

JawaPos.com - Capricorn perlu memberikan perhatian lebih pada kondisi tubuh pada Senin, 12 Oktober 2026, terutama dengan mengatur aktivitas, menjaga asupan nutrisi, dan menyediakan waktu istirahat yang cukup.

Dorongan untuk menyelesaikan berbagai tanggung jawab terkadang membuat Capricorn terlalu fokus pada pekerjaan hingga lupa memperhatikan kebutuhan diri sendiri.

Jika pola tersebut terus berulang, tubuh bisa lebih mudah merasa lelah dan kemampuan berkonsentrasi pun berpotensi terganggu.

Berikut ramalan kesehatan zodiak Capricorn pada Senin, 12 Oktober 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Capricorn sebaiknya mulai membiasakan diri mengambil jeda di tengah kesibukan, khususnya ketika harus bekerja sambil duduk atau menatap layar dalam waktu lama.

Cobalah berdiri sesekali, menggerakkan anggota tubuh, atau berjalan sebentar sebelum kembali melanjutkan pekerjaan.

Peregangan ringan juga bisa menjadi pilihan untuk membantu mengurangi rasa kaku akibat terlalu lama berada dalam posisi yang sama.