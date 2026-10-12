Panduan Shio Besok Selasa 13 Oktober 2026: Monyet, Kelinci, Kuda, Babi, Macan, dan Kambing

ilustrasi 12 tanda shio. Sumber foto: Freepik
JawaPos.com – Sesuatu yang baru saja shio Monyet capai dapat menghasilkan uang tambahan.
Di sisi lain, sudah saatnya shio Kelinci memulai proyek yang selama ini hanya berupa ide.
Berikut ini ramalan shio pada hari besok Selasa 13 Oktober 2026 untuk orang-orang dengan tahun kelahiran Monyet, Kelinci, Kuda, Babi, Macan, dan Kambing.
Dikutip Horoscope, ramalan ini mungkin akan terjadi pada kehidupan Anda.
Tetapi, perlu diingat bahwa hasil tersebut mungkin bakal berbeda tergantung beragam faktor.
Monyet - 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016
Sesuatu yang baru saja Anda capai dapat menghasilkan uang tambahan.
Apakah Anda akhirnya mendapatkan keuntungan dalam bisnis atau menerima cek bonus?
Apa pun itu, ada baiknya untuk menabung uang tambahan tersebut.
Anda mungkin membutuhkannya di masa depan.
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Jawa Pos
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