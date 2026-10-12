Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Muhammad Rais Raya
Selasa, 13 Oktober 2026 | 01.28 WIB

3 Shio yang di Akhir Tahun 2026 Bisa Bertambah Kaya, Karier Melejit Hasilkan Banyak Duit

Shio yang diramalkan di akhir tahun 2026 bisa bertambah kaya saat karier melejit hasilkan banyak duit. (dok: pexels) - Image

Shio yang diramalkan di akhir tahun 2026 bisa bertambah kaya saat karier melejit hasilkan banyak duit. (dok: pexels)

JawaPos.com - Menjalani hidup di kelilingi oleh kekayaan tentu jadi keinginan dari sebagian besar orang di antara kita.

Sekalipun dimau oleh banyak orang, hanya sedikit saja yang bisa meraihnya sekalipun telah diusahakan sedemikian rupa.

Dari banyaknya orang yang menginginkan, beberapa di antaranya dikatakan akan mendapatkan kenikmatan tersebut di paruh kedua tahun kuda api ini melalui jalan tertentu.

Melansir dari kanal YouTube Shio Daily, berikut shio yang diramalkan di akhir tahun 2026 bisa bertambah kaya saat karier melejit hasilkan banyak duit.

1. Shio Monyet 

Dalam penerawangan astrolog, mereka yang bershio monyet dikatakan akan punya kesempatan mendapatkan berbagai macam rezeki dalam waktu dekat ini.

Di akhir tahun 2026, astrolog meyakini mereka akan merasakan momen saat banyak urusan pekerjaan yang berjalan dengan lancar.

Segala yang dikerjakan dan tengah ditempuh seperti jauh dari hambatan yang mengganggu berujung pekerjaan yang selesai dengan hasil terbaik.

Oleh karenanya, mereka pun mendapatkan banyak keuntungan mulai dari bonus uang maupun promosi jabatan yang bisa membuat hidup kian nyaman ke depannya. 

2. Shio Ayam 

Editor: Hanny Suwindari
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Ramalan Karier Zodiak Aries Senin, 12 Oktober 2026: Perkuat Fokus dan Tuntaskan Tanggung Jawab - Image
Zodiak

Ramalan Karier Zodiak Aries Senin, 12 Oktober 2026: Perkuat Fokus dan Tuntaskan Tanggung Jawab

Selasa, 13 Oktober 2026 | 01.26 WIB

Ramalan Primbon Jawa Besok, Selasa Pon, 13 Oktober 2026: Rezeki, Karier, Cinta, dan Keberuntungan - Image
Zodiak

Ramalan Primbon Jawa Besok, Selasa Pon, 13 Oktober 2026: Rezeki, Karier, Cinta, dan Keberuntungan

Senin, 12 Oktober 2026 | 23.10 WIB

Ramalan Primbon Jawa Besok, Senin Pahing, 12 Oktober 2026: Rezeki, Karier, Cinta, dan Keberuntungan - Image
Zodiak

Ramalan Primbon Jawa Besok, Senin Pahing, 12 Oktober 2026: Rezeki, Karier, Cinta, dan Keberuntungan

Minggu, 11 Oktober 2026 | 22.21 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Persela Lamongan vs Deltras: Duel Sengit Dua Tim Teratas Grup B Championship - Image
1

Prediksi Skor Persela Lamongan vs Deltras: Duel Sengit Dua Tim Teratas Grup B Championship

2

Prediksi Skor PSS Sleman vs PSM Makassar: Super Elang Jawa Berambisi Raih Kemenangan Pertama

3

Prediksi Skor Arema FC vs Bhayangkara FC: Berpeluang Imbang di Kanjuruhan 

4

Prediksi Skor Feyenoord vs AZ Alkmaar: Sama-Sama Produktif, Laga Berpotensi Imbang

5

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

6

Surabaya Panas! Keringat Penjahit, Kipas Angin Laris, dan Tagihan Listrik Bengkak

7

Prediksi Skor Barcelona vs Getafe di Liga Spanyol: Blaugrana Pesta Gol di Camp Nou

8

Prediksi Susunan Pemain Como vs AS Roma: Fabregas Siapkan Taktik Subbuteo

9

Prediksi Skor Racing Santander vs Valencia: Los Che Terdesak, Hasil Imbang Jadi Skenario Realistis

10

Prediksi Skor Rayo Vallecano vs Athletic Bilbao di Liga Spanyol: Emil Audero Incar Poin di Kandang

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore