Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Leni Setya Wati
Selasa, 13 Oktober 2026 | 04.00 WIB

Ramalan Zodiak Scorpio Besok Selasa, 13 Oktober 2026: Peluang Menambah Penghasilan Terbuka

Ilustrasi zodiak Scorpio (magnific) - Image

Ilustrasi zodiak Scorpio (magnific)

JawaPos.com - Pergerakan Bulan di Scorpio mengingatkan Anda untuk lebih berhati-hati sebelum mengambil keputusan. Pikirkan dampak dari setiap tindakan agar tidak menimbulkan penyesalan di kemudian hari.

Selain itu, perhatikan kebiasaan makan dan minum serta mulailah menerapkan pola hidup yang lebih sehat.

Dalam kehidupan asmara, Scorpio yang menjalani hubungan jarak jauh mungkin merasakan kerinduan yang lebih besar terhadap pasangan.

Manfaatkan kesempatan ini untuk menjaga komunikasi dan mengungkapkan perasaan secara terbuka. Sementara itu, di tempat kerja, jangan hanya mengejar kecepatan dalam menyelesaikan tugas.

Periksa kembali hasil pekerjaan sebelum menyerahkannya agar terhindar dari kesalahan yang sebenarnya bisa dicegah.

Dilansir dari Astrotalk, inilah ramalan lengkap Scorpio pada Selasa, 13 Oktober 2026.

Ramalan Cinta Scorpio

Kejujuran menjadi kunci penting dalam kehidupan asmara Scorpio hari ini. Jika ada sikap atau kebiasaan pasangan yang mengganggu perasaan, sebaiknya jangan terus memendamnya.

Editor: Novia Tri Astuti
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Ramalan Kesehatan Zodiak Scorpio Senin, 12 Oktober 2026: Redakan Beban Pikiran dan Jaga Stamina - Image
Zodiak

Ramalan Kesehatan Zodiak Scorpio Senin, 12 Oktober 2026: Redakan Beban Pikiran dan Jaga Stamina

Selasa, 13 Oktober 2026 | 01.49 WIB

Ramalan Karier Zodiak Scorpio Senin, 12 Oktober 2026: Tetap Tenang dan Perkuat Strategi - Image
Zodiak

Ramalan Karier Zodiak Scorpio Senin, 12 Oktober 2026: Tetap Tenang dan Perkuat Strategi

Selasa, 13 Oktober 2026 | 01.47 WIB

Ramalan Keuangan Zodiak Scorpio Senin, 12 Oktober 2026: Kendalikan Pengeluaran dan Amankan Dana - Image
Zodiak

Ramalan Keuangan Zodiak Scorpio Senin, 12 Oktober 2026: Kendalikan Pengeluaran dan Amankan Dana

Selasa, 13 Oktober 2026 | 00.30 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Persela Lamongan vs Deltras: Duel Sengit Dua Tim Teratas Grup B Championship - Image
1

Prediksi Skor Persela Lamongan vs Deltras: Duel Sengit Dua Tim Teratas Grup B Championship

2

Prediksi Skor PSS Sleman vs PSM Makassar: Super Elang Jawa Berambisi Raih Kemenangan Pertama

3

Prediksi Skor Arema FC vs Bhayangkara FC: Berpeluang Imbang di Kanjuruhan 

4

Prediksi Skor Feyenoord vs AZ Alkmaar: Sama-Sama Produktif, Laga Berpotensi Imbang

5

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

6

Surabaya Panas! Keringat Penjahit, Kipas Angin Laris, dan Tagihan Listrik Bengkak

7

Prediksi Skor Barcelona vs Getafe di Liga Spanyol: Blaugrana Pesta Gol di Camp Nou

8

Prediksi Susunan Pemain Como vs AS Roma: Fabregas Siapkan Taktik Subbuteo

9

Prediksi Skor Racing Santander vs Valencia: Los Che Terdesak, Hasil Imbang Jadi Skenario Realistis

10

Prediksi Skor Rayo Vallecano vs Athletic Bilbao di Liga Spanyol: Emil Audero Incar Poin di Kandang

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore