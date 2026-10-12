Ramalan Keuangan Zodiak Gemini Senin, 12 Oktober 2026: Cermat Memilih dan Mengatur Pengeluaran

Ilustrasi zodiak Gemini (magnific)
JawaPos.com - Kondisi keuangan Gemini pada Senin, 12 Oktober 2026, membutuhkan perhatian lebih agar berbagai keinginan tidak membuat anggaran yang telah disusun menjadi berantakan.
Rasa ingin tahu dan ketertarikan terhadap hal-hal baru bisa mendorong Gemini mengeluarkan uang secara spontan, terutama ketika menemukan barang atau pengalaman yang terlihat menarik.
Sebelum memutuskan membeli sesuatu, Gemini sebaiknya mempertimbangkan apakah pengeluaran tersebut benar-benar dibutuhkan atau hanya muncul karena keinginan sesaat.
Pastikan kebutuhan pokok, tagihan rutin, dan rencana menabung tetap menjadi prioritas sebelum dana dialihkan untuk keperluan tambahan.
Jika ada barang yang menarik perhatian tetapi belum mendesak untuk dimiliki, tidak ada salahnya menunda pembelian selama beberapa waktu.
Jeda tersebut dapat membantu Gemini menilai kembali manfaat barang yang ingin dibeli sekaligus menghindari penyesalan setelah uang terlanjur digunakan.
Hari ini juga bisa dimanfaatkan untuk memeriksa kembali pola pengeluaran yang selama ini kurang diperhatikan.
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Jawa Pos
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