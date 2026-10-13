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Shania Vivi Armylia Putri
Rabu, 14 Oktober 2026 | 04.43 WIB

12 Zodiak Ini Punya Pilihan Kopi yang Mencerminkan Kepribadiannya, Bisa Jadi Inspirasi Saat Bingung

Ilustrasi kopi/Magnific - Image

Ilustrasi kopi/Magnific

JawaPos.com - Kopi sudah menjadi bagian dari gaya hidup banyak orang. Beragam jenis dan varian kopi yang tersedia, mulai dari kopi hitam sampai berbagai minuman kopi dengan kreasi rasa.

Namun, banyaknya pilihan terkadang justru membuat seseorang bingung menentukan pesanan. Anda mungkin membutuhkan waktu lebih lama untuk memilih minuman yang sesuai dengan selera saat melihat daftar menu yang tertera. 

Berdasarkan informasi dari laman yourtango.com pada (8/10) berikut rekomendasi jenis kopi yang dianggap cocok dengan karakter dan kepribadian masing-masing zodiak.  

Aries membutuhkan minuman kopi yang bisa dinikmati sekali dan memberikan tambahan energi. Cappuccino dianggap sangat cocok untuk aries. Espresso memberikan cita rasa yang khas yang mampu membantu aries mendapatkan energi tambahan untuk memulai kesibukannya.

Frozen frappe sangat cocok bagi taurus. Minuman ini memiliki cita rasa manis dengan berbagai varian seperti karamel, cokelat, vanila, dan kacang. Frappe sangat cocok karena tidak hanya mengandung kafein, tetapi juga memiliki cita rasa yang lezat. Banyaknya pilihan dapat membuat taurus dapat memilih rasa sesuai selera.

Flat white terdiri dari espresso dan microfoam. Tampilan minuman flat white menunjukkan karakter gemini yang tidak selalu terlihat. Mereka menyukai minuman dengan cita rasa seimbang. 

Cancer dikenal intuitif sehingga mereka sangat gemar minum kopi. Es kopi dan cold brew menjadi pilihan andalan cancer, karena menawarkan versi kopi dingin dengan cita rasa yang lebih modern.

Leo membutuhkan kopi yang memiliki karakter yang kuat. Mereka juga sangat menyukai minuman yang terlihat menonjol dengan cita rasa yang berani. Macchiato bisa menjadi pilihan minuman yang tepat untuk leo. Minuman ini hadir dengan berbagai varian rasa yang kuat.

Virgo dikenal sebagai sosok pekerja keras. Mereka tidak pernah memberikan banyak waktu untuk beristirahat. Espresso dianggap cocok untuk kepribadian virgo karena memiliki cita rasa kuat. Kandungan kafeinnya juga menjadi pilihan bagi virgo untuk memberikan dorongan energi di tengah padatnya aktivitas.

Libra dikenal sebagai sosok yang menikmati momen hidup. Sehingga latte dipandang cocok bagi libra. Berbagai varian rasa pada latte juga dapat menjadikan hari libra penuh semangat, menarik, dan lebih kreatif.

Editor: Hanny Suwindari
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