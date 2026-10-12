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Vindi Rayinda Ayudya
Selasa, 13 Oktober 2026 | 00.07 WIB

Ramalan Asmara Zodiak Taurus Senin, 12 Oktober 2026: Pahami Perasaan dan Redakan Kesalahpahaman

Ilustrasi zodiak Taurus (freepik) - Image

Ilustrasi zodiak Taurus (freepik)

JawaPos.com - Kehidupan asmara Taurus pada Senin, 12 Oktober 2026, menjadi kesempatan untuk mengenali kebutuhan emosional diri sendiri sekaligus memahami apa yang diharapkan pasangan dari hubungan yang sedang dijalani.

Kedekatan tidak hanya tumbuh melalui kebersamaan, tetapi juga melalui kemampuan menerima perbedaan dan menyelesaikan persoalan tanpa membiarkan kesalahpahaman berlarut-larut.

Berikut ramalan kehidupan asmara zodiak Taurus pada Senin, 12 Oktober 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Bagi Taurus yang telah memiliki pasangan, persoalan yang belum menemukan penyelesaian sebaiknya dibicarakan ketika suasana hati kedua pihak sudah cukup tenang.

Hindari memendam kekecewaan terlalu lama karena hal tersebut dapat membuat masalah sederhana berkembang menjadi pertengkaran yang lebih besar.

Taurus juga perlu belajar melonggarkan pendirian ketika menghadapi perbedaan pandangan dengan pasangan.

Mempertahankan pendapat memang tidak selalu salah, tetapi hubungan yang sehat membutuhkan kesediaan untuk berkompromi dan mencari jalan tengah yang dapat diterima bersama.

Jika pasangan terlihat lebih pendiam atau menunjukkan perubahan sikap, jangan langsung menarik kesimpulan berdasarkan dugaan sendiri.

Editor: Novia Tri Astuti
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