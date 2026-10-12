3 Zodiak Diprediksi Menjadi Lebih Kaya dan Banyak Rezeki Minggu Ini

ilustrasi zodiak banyak uang. Sumber foto: Freepik JawaPos.com – Menurut ramalan astrologi mingguan, beberapa zodiak diprediksi akan mengalami terobosan finansial yang nyata.

Pakar astrologi Kate Rose menyebutkan minggu ini bisa sangat penting dalam hal keuangan.

Bahkan karier, rezeki, peluang baru, dan keputusan masa lalu dapat memengaruhi pendapatan di masa depan.

Melansir yourtango, mari simak tiga zodiak yang kemungkinan besar akan beruntung sepanjang pekan ini. Semoga Anda salah satunya!

1. Libra

Libra sebaiknya mencermati lebih dekat peluang finansial yang mungkin muncul kembali dari masa lalu.

Sesuatu yang sebelumnya tidak memberikan hasil yang diinginkan bisa terungkap dari perspektif yang berbeda.

Pekan ini bisa menjadi waktu yang baik bagi Libra untuk melakukan negosiasi penting.