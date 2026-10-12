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Dea Agustin Adrianingtyas
Senin, 12 Oktober 2026 | 18.27 WIB

Ramalan Zodiak Libra dan Scorpio 12 Oktober 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Libra dan Scorpio (Magnific) - Image

Ilustrasi zodiak Libra dan Scorpio (Magnific)

JawaPos.com – Hari ini akan menjadi hari yang tenang dan damai bagi zodiak libra. Belakangan ini, hari-hari terasa sangat sibuk. Namun, semua itu akan hilang dan libra memiliki banyak waktu untuk bersantai dan terhubung dengan keluarga, teman, atau pasangan. 

Libra memiliki tenggat waktu proyek yang harus dipenuhi. Jangan khawatir, karena akan ada cukup waktu untuk menyelesaikan proyek sebelum tenggat waktu.

Kepercayaan adalah tema utama bagi zodiak scorpio. Cobalah mengidentifikasi mengapa scorpio ragu untuk mempercayai orang-orang yang dicintai. 

Jika tetap waspada di sekitar atau memperlakukan mereka dengan curiga, maka hari ini adalah hari untuk memahami alasannya. Scorpio mungkin menyadari bahwa hal itu murni karena rasa tidak aman dari diri sendiri.

Jika orang yang scorpio cintai tampak sedang dalam suasana hati yang buruk, sebaiknya hindari mereka. Inilah saatnya untuk mengambil jalan yang lebih baik dan menghindari konflik yang tidak perlu.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Libra dan Scorpio Senin, 12 Oktober 2026.

Libra (23 September – 22 Oktober)

Zodiak libra memiliki kebutuhan untuk mengomunikasikan apa yang dialami kepada pasangan. Terkait karir, mulailah mengerjakan berbagai tugas dengan memanfaatkan sepenuhnya aspirasi, sifat suportif, dan keterbukaan pikiranmu.

Sementara itu, libra memiliki ketenangan pikiran untuk menikmati waktu bersama teman serta keluarga sepenuhnya. Terkait keuangan, melakukan perjalanan bisnis akan membuat libra memperoleh keuntungan yang banyak.

Cinta Libra

Editor: Setyo Adi Nugroho
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