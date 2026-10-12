Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Dea Agustin Adrianingtyas
Senin, 12 Oktober 2026 | 18.17 WIB

Ramalan Zodiak Cancer 12 Oktober 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Cancer (Magnific) - Image

Ilustrasi zodiak Cancer (Magnific)

JawaPos.com - Harapkan banyak perubahan menguntungkan terjadi di komunitasmu, zodiak cancer. Bisnis baru mungkin akan dibuka, tetangga baru mungkin akan pindah, atau beberapa perbaikan yang diperlukan akhirnya dapat diselesaikan. 

Cancer mungkin akan menghabiskan banyak waktu untuk menyebarkan berita. Sebuah tawaran menarik mungkin akan datang dari seseorang terdekat melalui surat, email, atau panggilan telepon.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Cancer pada Senin, 12 Oktober 2026.

Cancer (21 Juni – 22 Juli)

Zodiak cancer harus mendengarkan pasangan saat mencoba menyampaikan sesuatu. Terkait karir, jangan mengerjakan tugas baru dan fokuskan perhatian pada penyelesaian proyek yang sudah ada.

Sementara itu, cancer merasa lega karena sakit kepala, sakit perut, dan pilek yang dirasakan akhirnya menghilang. Terkait keuangan, cancer akan mendapatkan hasil dari semua investasi yang dilakukan dan perlu meletakkan fondasi untuk masa depan yang stabil.

Cinta Cancer

Cancer perlu fokus mendengarkan pasangan, karena kemungkinan suasananya akan sedikit tegang. Dia mencoba menyampaikan sesuatu. 

Duduklah di tempat yang tenang tanpa gangguan, dan biarkan pasanganmu menceritakan perasaannya. Hubungan ini akan mendapatkan manfaat dari waktu yang dihabiskan bersama. Sehingga, ikatan cancer dan pasangan akan menjadi lebih kuat pada akhirnya.

Karir Cancer

Editor: Setyo Adi Nugroho
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Ramalan Zodiak Leo dan Virgo 12 Oktober 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan - Image
Zodiak

Ramalan Zodiak Leo dan Virgo 12 Oktober 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Senin, 12 Oktober 2026 | 18.16 WIB

Ramalan Zodiak Gemini dan Cancer 12 Oktober 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan - Image
Zodiak

Ramalan Zodiak Gemini dan Cancer 12 Oktober 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Senin, 12 Oktober 2026 | 18.13 WIB

Ramalan Zodiak Virgo 12 Oktober 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan - Image
Zodiak

Ramalan Zodiak Virgo 12 Oktober 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Senin, 12 Oktober 2026 | 18.11 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Persela Lamongan vs Deltras: Duel Sengit Dua Tim Teratas Grup B Championship - Image
1

Prediksi Skor Persela Lamongan vs Deltras: Duel Sengit Dua Tim Teratas Grup B Championship

2

Prediksi Skor PSS Sleman vs PSM Makassar: Super Elang Jawa Berambisi Raih Kemenangan Pertama

3

Prediksi Skor Arema FC vs Bhayangkara FC: Berpeluang Imbang di Kanjuruhan 

4

Prediksi Skor Feyenoord vs AZ Alkmaar: Sama-Sama Produktif, Laga Berpotensi Imbang

5

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

6

Surabaya Panas! Keringat Penjahit, Kipas Angin Laris, dan Tagihan Listrik Bengkak

7

Prediksi Skor Barcelona vs Getafe di Liga Spanyol: Blaugrana Pesta Gol di Camp Nou

8

Prediksi Susunan Pemain Como vs AS Roma: Fabregas Siapkan Taktik Subbuteo

9

Prediksi Skor Racing Santander vs Valencia: Los Che Terdesak, Hasil Imbang Jadi Skenario Realistis

10

Prediksi Skor Rayo Vallecano vs Athletic Bilbao di Liga Spanyol: Emil Audero Incar Poin di Kandang

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore