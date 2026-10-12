Ramalan Zodiak Leo dan Virgo 12 Oktober 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Leo dan Virgo (Magnific)
JawaPos.com - Kemungkinan besar, buku-buku yang zodiak leo baca atau nasihat dari orang yang lebih berpengalaman, akan menghasilkan pencapaian luar biasa.
Leo memiliki kesan yang jelas bahwa baru saja menerima pengetahuan berharga untuk masa depan atau yang sangat dibutuhkan tentang kondisi tertentu. Kesan yang didapat dari hal ini menguntungkan. Ingatlah bahwa pengetahuan dan pengalaman yang mereka berikan, dilakukan dengan tujuan tertentu.
Sangat penting bagi zodiak virgo untuk tetap tenang dan bertindak cerdas. Virgo bisa saja kehilangan kendali diri kapan saja. Akan lebih baik jika virgo tidak terlibat dalam perselisihan atau konflik dengan orang-orang terdekat.
Pertengkaran tidak ada gunanya dan tidak pernah memberikan hasil yang konstruktif. Tetaplah tenang dan biarkan hari berlalu agar orang lain tidak salah menafsirkanmu.
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Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Leo dan Virgo pada Senin, 12 Oktober 2026.
Leo (23 Juli – 22 Agustus)
Zodiak leo harus mampu mengendalikan emosi agar tidak menyakiti pasangan. Terkait karir, mintalah bantuan atasan untuk menyelesaikan semua masalah yang sudah lama tertunda.
Sementara itu, mulailah berlatih yoga dan meditasi guna meningkatkan kestabilan emosional serta kondisi pikiran. Terkait keuangan, kelola cek dan rekening bank dengan cermat, karena leo mungkin tengah mengalami pengeluaran yang melonjak secara tak terduga.
Cinta Leo
Hubungan leo dan pasangan mungkin sedikit tegang saat ini. Kendalikan emosimu agar tidak menyakiti pasangan. Jangan sampai terlibat dalam perdebatan yang tidak perlu. Hal ini bisa dihindari jika leo menunjukkan sedikit kepekaan terhadap pasangan.
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Jawa Pos
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