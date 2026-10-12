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Dea Agustin Adrianingtyas
Senin, 12 Oktober 2026 | 18.13 WIB

Ramalan Zodiak Gemini dan Cancer 12 Oktober 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Gemini dan Cancer (Magnific) - Image

Ilustrasi zodiak Gemini dan Cancer (Magnific)

JawaPos.com - Zodiak gemini optimis karena hambatan kecil dalam hidup mulai teratasi. Gemini mungkin mengalami kejernihan pikiran dan resolusi menjadi lebih jelas. 

Namun, terkadang orang lain mungkin salah paham terhadap gemini. Jadi, cobalah untuk berbicara dengan jelas dan terbuka. Fokuslah pada komunikasi yang jelas agar permusuhan lenyap.

Kebahagiaan membuat zodiak cancer ingin merayakan momen penting bersama orang-orang yang paling disayangi. Hari ini adalah hari yang tepat untuk merencanakan liburan singkat bersama keluarga. 

Segala hal yang dilakukan untuk menghabiskan waktu berkualitas bersama orang-orang terkasih, akan menghasilkan hasil yang fantastis. Momen-momen indah akan dikenang dan memperkuat hubungan. 

Cancer akan mengenang kembali momen-momen berkesan dengan penuh kasih sayang. Seharusnya, tidak banyak hambatan yang menghalangi cancer.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Gemini dan Cancer pada Senin, 12 Oktober 2026.

Gemini (21 Mei – 20 Juni)

Zodiak gemini harus tetap tenang dan peka saat pasangan mudah marah tanpa alasan. Terkait karir, manfaatkan peluang yang datang di bidang profesional untuk mendapatkan keuntungan darinya.

Sementara itu, gemini mampu mewujudkan semua aspirasi kebugaran jika mengikuti pola makan sehat dan berolahraga teratur. Terkait keuangan, cobalah mendiversifikasi portofolio saham guna memasukkan beberapa saham yang berisiko tinggi.

Cinta Gemini

Editor: Setyo Adi Nugroho
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