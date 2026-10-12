Ramalan Zodiak Virgo 12 Oktober 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

JawaPos.com - Zodiak virgo cenderung praktis dan berorientasi bisnis. Pertumbuhan luar biasa yang virgo alami dapat meningkatkan keinginan untuk menjadi bijaksana dan efisien, agar tren ini terus berlanjut.

Virgo merasa optimis dan positif. Kemungkinan besar, virgo akan terus merasa seperti ini. Satu-satunya kekurangan adalah virgo mungkin akan bekerja sangat keras. Namun, virgo akan menyukai hasilnya, jadi lakukan saja.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Virgo pada Senin, 12 Oktober 2026.

Virgo (23 Agustus – 22 September)

Zodiak virgo harus berinisiatif untuk membahas masalah dengan pasangan guna menjernihkan suasana. Mengenai karir, berkonsentrasilah pada pekerjaan dan jangan membuang waktu untuk melakukan hal yang tidak produktif.

Sementara itu, nikmati kesehatan yang baik untuk berolahraga sehingga virgo akan merasa hebat di penghujung hari. Terkait keuangan, bagikan saran dan ide agar orang lain yang terinspirasi dapat memperoleh manfaat dari manajemen keuangan yang virgo terapkan.

Cinta Virgo

Virgo mungkin merasa tidak sejalan dengan pasangan, sehingga hubungan menjadi dingin. Virgo merasa bahwa pasangan menghakimi atau mencurigai virgo melakukan sesuatu yang tidak dilakukan.

Ambil inisiatif untuk membahas masalah ini dengannya guna menjernihkan suasana. Awalnya mungkin terasa canggung, tetapi hal itu akan membantu menjernihkan masalah hubungan dan virgo akan merasa lebih baik pada akhirnya.