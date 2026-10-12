Ramalan Zodiak Aries 12 Oktober 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

JawaPos.com - Apa pun yang sedang dikerjakan saat ini, baik itu terkait bisnis, proyek pribadi, atau pekerjaan sukarela, kemungkinan besar akan memberi zodiak aries kepuasan. Aries menikmati apa yang dilakukan, membuat perbedaan, dan akan berinteraksi dengan teman-teman baru.

Kesehatan aries juga terus membaik. Aries mungkin merasa seolah-olah tidak ada yang dapat menghentikan. Waspadai adanya gangguan yang bisa saja merusak kebahagiaanmu.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Aries pada Senin, 12 Oktober 2026.

Aries (21 Maret – 19 April)

Zodiak aries sebaiknya tidak terlibat dalam pertengkaran dengan pasangan hari ini. Terkait karir, keluarkan kemampuan terbaikmu saat menghadapi situasi sulit yang dihadapi di tempat kerja.

Sementara itu, manfaatkan kesehatan yang baik dan semangat yang tinggi untuk berolahraga serta fokus pada diet yang sehat. Terkait keuangan, aries memiliki berbagai pilihan dalam melakukan pencarian kontrak yang menguntungkan.

Cinta Aries

Aries mungkin terus terlibat dalam pertengkaran dengan pasangan, dan bahkan tidak yakin mengapa hal itu terus terjadi. Setidaknya, pastikan untuk fokus pada masalah yang ada dan jangan menyerang pasangan secara membabi buta.

Hal ini akan merusak hubungan yang sehat dan menabur benih kemarahan serta kebencian. Gunakan kemampuanmu untuk menyelesaikan kesalahpahaman hari ini.