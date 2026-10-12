Ramalan Zodiak Sagitarius 12 Oktober 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

JawaPos.com - Hari ini, zodiak Sagitarius mungkin bangun dengan perasaan sedikit tegang dan cemas. Ketegangan dan kecemasan ini mungkin berkaitan dengan sesuatu dalam mimpi. Namun, tidak ada yang perlu dikhawatirkan.

Jam-jam malam akan baik untuk Sagitarius. Sagitarius dapat menghabiskan hari ini bersama keluarga, teman, atau sendirian dengan mendengarkan musik, membaca buku, atau menonton salah satu serial televisi favorit.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Sagitarius pada Senin, 12 Oktober 2026.

Sagitarius (22 November – 21 Desember)

Zodiak Sagitarius harus mampu mengendalikan emosi dan tidak membiarkannya menguasai diri. Terkait karir, jangan membiarkan kesempatan bagus lepas dari tangan, atau Sagitarius akan menyesalinya nanti.



Sementara itu, Sagitarius terhindar dari semua rintangan serta kesulitan besar di bidang kesehatan. Pada ranah keuangan, Sagitarius harus memilih investasi yang aman guna memiliki sumber pendapatan yang stabil dan terjamin.



Cinta Sagitarius

Sagitarius perlu sedikit mengendalikan emosi dan tidak membiarkannya menguasai diri. Duduklah bersama pasangan untuk menyampaikan pikiranmu.

