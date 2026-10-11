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Vindi Rayinda Ayudya
Minggu, 11 Oktober 2026 | 22.22 WIB

Ramalan Shio Besok Senin 12 Oktober 2026: Monyet, Ayam, Anjing, Babi

ilustrasi 12 tanda shio. Sumber foto: Freepik - Image

ilustrasi 12 tanda shio. Sumber foto: Freepik

Jawapos.com -  Ramalan shio besok, Senin 12 Oktober 2026, menghadirkan gambaran mengenai hubungan, pekerjaan, keuangan, dan kehidupan pribadi bagi pemilik shio Monyet, Ayam, Anjing, serta Babi. 

Memasuki awal pekan, keempat shio ini dapat menjadikan ramalan sebagai bahan refleksi untuk mengevaluasi lingkungan sosial, menyusun prioritas, dan menghadapi berbagai situasi dengan lebih bijaksana.

Dalam astrologi Tiongkok, shio Monyet identik dengan kecerdikan dan kemampuan beradaptasi, Ayam dengan ketelitian dan kepercayaan diri, Anjing dengan kesetiaan serta kejujuran, sedangkan Babi dikenal melalui kemurahan hati dan sikap penuh perhatian. 

Karakter tersebut dapat menjadi sudut pandang untuk memahami dinamika sehari-hari, meskipun hasil yang dialami setiap orang tetap dipengaruhi oleh keputusan dan keadaan masing-masing.

Dilansir dari Astrology.com, ramalan shio harian mengangkat tema yang dapat digunakan sebagai bahan refleksi dalam menjalani kehidupan. 

Berikut interpretasi ramalan untuk shio Monyet, Ayam, Anjing, dan Babi pada Senin, 12 Oktober 2026. 

1. Shio Monyet

Pemilik shio Monyet dapat menjadikan Senin, 12 Oktober 2026, sebagai kesempatan untuk mengevaluasi hubungan sosial yang selama ini dijalani. Dalam astrologi Tiongkok, Monyet dikenal cerdas, mudah beradaptasi, dan memiliki rasa ingin tahu yang tinggi. Karakter ini membuat mereka cenderung menikmati interaksi dengan banyak orang, tetapi seiring berjalannya waktu, kebutuhan dan minat dalam sebuah pertemanan bisa berubah.

Dalam ramalan harian Astrology.com untuk 11 Oktober 2026, tema yang diangkat berkaitan dengan pertemanan lama yang mungkin tidak lagi sejalan dengan kehidupan seseorang. Pesan tersebut dapat dijadikan bahan refleksi saat memasuki awal pekan: tidak semua hubungan harus dipertahankan dengan intensitas yang sama. Jika komunikasi dengan seseorang mulai terasa kurang cocok, memberikan sedikit ruang dapat menjadi pilihan yang wajar tanpa harus memutus hubungan secara drastis.

Editor: Novia Tri Astuti
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