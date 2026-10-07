Peruntungan Shio Kamis 8 Oktober 2026: Monyet, Kelinci, Kuda, Babi, Macan, Kambing

ilustrasi 12 tanda shio. (Freepik)
JawaPos.com – Bagi shio Monyet, luangkan waktu untuk merenung dengan tenang pada pagi hari.
Sedangkan shio Kambing gunakan kemampuan persuasi untuk mendapatkan apa yang diinginkan.
Berikut ini ramalan shio pada hari besok Kamis 8 Oktober 2026 untuk orang-orang dengan tahun kelahiran Monyet, Kelinci, Kuda, Babi, Macan, dan Kambing.
Dikutip Horoscope, ramalan ini mungkin akan terjadi pada kehidupan Anda.
Tetapi, perlu diingat bahwa hasil tersebut mungkin bakal berbeda tergantung beragam faktor.
Monyet - 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016
Mungkin ada ide yang terpendam di bawah permukaan.
Terserah Anda untuk menggali dan mengungkapkannya.
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