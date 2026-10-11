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Vindi Rayinda Ayudya
Minggu, 11 Oktober 2026 | 17.49 WIB

Ramalan Karier Zodiak Leo Minggu, 11 Oktober 2026: Asah Komunikasi dan Perluas Peluang

Ilustrasi zodiak Leo (Magnific) - Image

Ilustrasi zodiak Leo (Magnific)

JawaPos.com - Perjalanan karier Leo pada Minggu, 11 Oktober 2026, dapat menjadi kesempatan untuk memperkuat hubungan profesional melalui komunikasi yang jelas dan penyampaian ide yang meyakinkan.

Rasa percaya diri yang dimiliki Leo bisa membantu saat mengemukakan pendapat, menjelaskan rencana kerja, maupun berkolaborasi dengan rekan yang memiliki pemikiran berbeda.

Berikut ramalan karier zodiak Leo pada Minggu, 11 Oktober 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Meski memiliki keyakinan terhadap kemampuan sendiri, Leo tetap perlu memberi ruang bagi pandangan orang lain.

Keinginan untuk memperlihatkan potensi diri sebaiknya tidak membuat Leo menutup telinga terhadap kritik atau saran yang disampaikan rekan kerja.

Sebuah gagasan dapat berkembang lebih baik ketika dibarengi kemauan untuk mengevaluasi kekurangan dan mempertimbangkan pendekatan lain yang mungkin lebih efektif.

Hari Minggu juga bisa dimanfaatkan untuk meninjau pencapaian selama sepekan terakhir dan mempersiapkan kebutuhan pekerjaan yang akan datang.

Leo dapat mulai merapikan catatan, memeriksa kembali rencana yang belum selesai, atau membuat daftar prioritas agar kegiatan pada pekan berikutnya terasa lebih terarah.

Editor: Novia Tri Astuti
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