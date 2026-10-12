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Mohammad Maulana Iqbal
Selasa, 13 Oktober 2026 | 06.56 WIB

9 Kalimat Ini Sering Diucapkan Orang Tanpa Ambisi Karier di Dunia Kerja Menurut Psikologi

Kalimat ini sering diucapkan orang tanpa ambisi karier di dunia kerja menurut psikologi./Magnific/ Lifestylememory - Image

Kalimat ini sering diucapkan orang tanpa ambisi karier di dunia kerja menurut psikologi./Magnific/ Lifestylememory

JawaPos.com – Tidak semua orang bermimpi menduduki jabatan tinggi, dan psikologi karier menunjukkan bahwa ambisi setiap individu di dunia kerja berbeda-beda.

Sebagian pekerja merasa cukup dengan posisi saat ini, sebab bagi mereka kesuksesan tidak selalu identik dengan gelar jabatan besar.

Sikap tersebut biasanya tercermin dari kalimat-kalimat sederhana yang mereka ucapkan secara santai dan berulang selama menjalani rutinitas di kantor.

Dilansir dari laman YourTango pada Kamis (8/10), berikut sembilan ungkapan yang sering muncul beserta makna di baliknya, agar kamu memahami pola pikir rekan kerja.

1. Saya senang dengan posisi saya sekarang

Ungkapan ini biasanya berarti seseorang sudah menemukan peran kerja yang cocok sehingga mereka tidak merasa perlu mengejar jabatan baru.

Bisa jadi mereka menikmati beban tugas saat ini, atau enggan menambah pekerjaan hanya demi naik satu tingkat di perusahaan.

Ketika rekan lain berebut promosi dan perhatian atasan, orang seperti ini memilih memusatkan cita-citanya pada aspek kehidupan yang lain.

2. Saya tidak berminat mengelola orang lain

Pekerja yang menyatakan tidak tertarik memimpin orang lain memberi tanda jelas bahwa mereka tidak peduli pada tangga jabatan konvensional.

Editor: Hanny Suwindari
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