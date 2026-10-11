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Vindi Rayinda Ayudya
Minggu, 11 Oktober 2026 | 17.44 WIB

Ramalan Karier Zodiak Cancer Minggu, 11 Oktober 2026: Perkuat Fokus dan Kepercayaan Diri

Ilustrasi zodiak Cancer (magnific) - Image

Ilustrasi zodiak Cancer (magnific)

JawaPos.com - Perkembangan karier Cancer pada Minggu, 11 Oktober 2026, berkaitan dengan kemampuan menjaga konsentrasi, menyikapi masukan secara bijaksana, dan menentukan prioritas dengan lebih jelas.

Kepekaan terhadap lingkungan sekitar dapat membantu Cancer membangun kerja sama yang baik, tetapi penting untuk tidak membiarkan kekhawatiran mengenai penilaian orang lain menghambat pengambilan keputusan.

Berikut ramalan karier zodiak Cancer pada Minggu, 11 Oktober 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Cancer sebaiknya berusaha memisahkan persoalan pribadi dari tanggung jawab profesional, terutama ketika pekerjaan membutuhkan perhatian penuh.

Masalah di luar pekerjaan memang terkadang sulit diabaikan, tetapi memberikan batas yang jelas dapat membantu menjaga produktivitas dan mengurangi risiko kesalahan.

Ketika menerima kritik atau menghadapi perbedaan pendapat dengan rekan kerja, hindari langsung menganggapnya sebagai penilaian negatif terhadap kemampuan diri.

Dengarkan terlebih dahulu inti masukan yang disampaikan, kemudian pertimbangkan apakah terdapat bagian yang dapat digunakan untuk memperbaiki hasil pekerjaan.

Tidak semua kritik dimaksudkan untuk menjatuhkan, karena sebagian justru dapat membuka kesempatan bagi Cancer untuk mengenali hal-hal yang masih perlu dikembangkan.

Editor: Novia Tri Astuti
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