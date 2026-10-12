Ramalan Asmara Zodiak Capricorn Senin, 12 Oktober 2026: Dengarkan Pasangan dan Redakan Prasangka

Ilustrasi zodiak Capricorn (Magnific)
JawaPos.com - Kehidupan asmara Capricorn pada Senin, 12 Oktober 2026, dapat berjalan lebih harmonis jika komunikasi dibangun dengan kejujuran dan keinginan untuk memahami perasaan satu sama lain.
Di tengah kesibukan sehari-hari, Capricorn perlu memastikan bahwa hubungan tetap mendapatkan perhatian agar persoalan kecil tidak berkembang menjadi kesalahpahaman.
Berikut ramalan kehidupan asmara zodiak Capricorn pada Senin, 12 Oktober 2026 yang dilansir dari AstroTalk.
Bagi Capricorn yang telah memiliki pasangan, meluangkan waktu untuk membicarakan hal-hal yang belum sempat disampaikan bisa menjadi langkah penting untuk menjaga kedekatan.
Terkadang, pekerjaan yang menumpuk atau masalah pribadi membuat seseorang lebih banyak diam dan tidak sehangat biasanya.
Perubahan sikap seperti itu tidak selalu berarti perhatian pasangan mulai berkurang, sehingga Capricorn sebaiknya mencari penjelasan sebelum membiarkan pikiran dipenuhi berbagai dugaan.
Jika ada sesuatu yang mengganjal, sampaikan perasaan dengan tenang dan berikan kesempatan kepada pasangan untuk menjelaskan keadaannya.
Ketika perbedaan pendapat muncul, Capricorn juga perlu menghindari kebiasaan mempertahankan argumen hanya demi menunjukkan bahwa dirinya benar.
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