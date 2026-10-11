Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Vindi Rayinda Ayudya
Minggu, 11 Oktober 2026 | 15.32 WIB

Ramalan Keuangan Zodiak Cancer Minggu, 11 Oktober 2026: Kelola Uang dan Rencanakan Kebutuhan

Ilustrasi zodiak Cancer (magnific/pikisuperstar) - Image

Ilustrasi zodiak Cancer (magnific/pikisuperstar)

JawaPos.com - Keuangan Cancer pada Minggu, 11 Oktober 2026, menjadi pengingat untuk lebih cermat membagi pemasukan antara kebutuhan sehari-hari, kepentingan keluarga, dan rencana finansial jangka panjang.

Waktu libur mungkin membuat Cancer ingin mempercantik rumah, membeli perlengkapan yang sudah lama diinginkan, atau mengajak orang-orang terdekat menikmati kegiatan bersama.

Keinginan tersebut bisa memberikan kebahagiaan, tetapi keputusan menggunakan uang tetap perlu mempertimbangkan kemampuan anggaran agar kondisi keuangan tidak terganggu.

Berikut ramalan keuangan zodiak Cancer pada Minggu, 11 Oktober 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Sebelum berbelanja, Cancer sebaiknya memeriksa kembali daftar kebutuhan dan menentukan mana yang perlu dipenuhi terlebih dahulu.

Jangan sampai barang yang sebenarnya belum dibutuhkan justru menghabiskan dana yang seharusnya disiapkan untuk keperluan penting.

Jika berencana membeli perlengkapan rumah atau barang dengan harga cukup tinggi, luangkan waktu untuk membandingkan harga dari beberapa penjual.

Perhatikan pula biaya tambahan, seperti ongkos pengiriman, pemasangan, atau perawatan, supaya jumlah pengeluaran tidak melebihi perkiraan awal.

Editor: Novia Tri Astuti
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Ramalan Asmara Zodiak Cancer Minggu, 11 Oktober 2026: Bangun Kepercayaan dan Jaga Kehangatan - Image
Zodiak

Ramalan Asmara Zodiak Cancer Minggu, 11 Oktober 2026: Bangun Kepercayaan dan Jaga Kehangatan

Minggu, 11 Oktober 2026 | 15.30 WIB

Ramalan Keuangan Zodiak Gemini Minggu, 11 Oktober 2026: Keputusan Kecil Bisa Berdampak Besar - Image
Zodiak

Ramalan Keuangan Zodiak Gemini Minggu, 11 Oktober 2026: Keputusan Kecil Bisa Berdampak Besar

Minggu, 11 Oktober 2026 | 15.28 WIB

Ramalan Asmara Zodiak Gemini Minggu, 11 Oktober 2026: Jaga Komunikasi dan Ciptakan Momen Bahagia - Image
Zodiak

Ramalan Asmara Zodiak Gemini Minggu, 11 Oktober 2026: Jaga Komunikasi dan Ciptakan Momen Bahagia

Minggu, 11 Oktober 2026 | 15.24 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Malaga vs Espanyol: Los Periquitos Bidik Poin, Tuan Rumah Terpuruk - Image
1

Prediksi Skor Malaga vs Espanyol: Los Periquitos Bidik Poin, Tuan Rumah Terpuruk

2

Prediksi Skor Arema FC vs Bhayangkara FC: Berpeluang Imbang di Kanjuruhan 

3

Prediksi Skor Persipura vs RANS Nusantara: Produktivitas Gol Jadi Pembeda

4

Prediksi Skor Isenmulang Kalteng vs Persebaya di Super League, Green Force Berpeluang Curi Tiga Poin

5

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

6

Prediksi Susunan Pemain Persik vs Madura United: Reina Siapkan Strategi Terbaik

7

Prediksi Skor Persik Kediri vs Madura United: Laskar Sape Kerap Punya Kans Menang di Brawijaya!

8

Suahasil Buka Suara soal Pembagian Tugas Tiga Wamenkeu, Ini Fokusnya!

9

Prediksi Skor Rayo Vallecano vs Athletic Bilbao di Liga Spanyol: Emil Audero Incar Poin di Kandang

10

Adhyaksa FC Bekasi Vs PSGC Ciamis: Misi Bangkit Tuan Rumah

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore