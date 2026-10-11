Ramalan Keuangan Zodiak Cancer Minggu, 11 Oktober 2026: Kelola Uang dan Rencanakan Kebutuhan

Ilustrasi zodiak Cancer (magnific/pikisuperstar)
JawaPos.com - Keuangan Cancer pada Minggu, 11 Oktober 2026, menjadi pengingat untuk lebih cermat membagi pemasukan antara kebutuhan sehari-hari, kepentingan keluarga, dan rencana finansial jangka panjang.
Waktu libur mungkin membuat Cancer ingin mempercantik rumah, membeli perlengkapan yang sudah lama diinginkan, atau mengajak orang-orang terdekat menikmati kegiatan bersama.
Keinginan tersebut bisa memberikan kebahagiaan, tetapi keputusan menggunakan uang tetap perlu mempertimbangkan kemampuan anggaran agar kondisi keuangan tidak terganggu.
Sebelum berbelanja, Cancer sebaiknya memeriksa kembali daftar kebutuhan dan menentukan mana yang perlu dipenuhi terlebih dahulu.
Jangan sampai barang yang sebenarnya belum dibutuhkan justru menghabiskan dana yang seharusnya disiapkan untuk keperluan penting.
Jika berencana membeli perlengkapan rumah atau barang dengan harga cukup tinggi, luangkan waktu untuk membandingkan harga dari beberapa penjual.
Perhatikan pula biaya tambahan, seperti ongkos pengiriman, pemasangan, atau perawatan, supaya jumlah pengeluaran tidak melebihi perkiraan awal.
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Jawa Pos
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