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Vindi Rayinda Ayudya
Minggu, 11 Oktober 2026 | 00.59 WIB

Ramalan Kesehatan Zodiak Virgo Sabtu, 10 Oktober 2026: Jaga Rutinitas dan Kurangi Beban Pikiran

Ilustrasi zodiak Virgo (magnific/pikisuperstar) - Image

Ilustrasi zodiak Virgo (magnific/pikisuperstar)

JawaPos.com - Kesehatan Virgo pada Sabtu, 10 Oktober 2026, perlu mendapat perhatian melalui kebiasaan harian yang lebih seimbang dan kesediaan untuk mendengarkan kebutuhan tubuh.

Keinginan menyelesaikan berbagai tanggung jawab terkadang membuatmu terlalu sibuk hingga melupakan waktu makan, menunda istirahat, atau baru menyadari kelelahan setelah beraktivitas cukup lama.

Berikut ramalan kesehatan zodiak Virgo pada Sabtu, 10 Oktober 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Agar kondisi tubuh tetap terjaga, Virgo sebaiknya mulai mengatur jadwal kegiatan dengan menyisihkan waktu khusus untuk makan dan beristirahat.

Pilih makanan yang beragam dan bergizi, serta pastikan kebutuhan cairan terpenuhi sepanjang hari untuk mendukung aktivitas sehari-hari.

Selain pola makan, kualitas tidur juga perlu diperhatikan karena kurang beristirahat dapat membuat tubuh terasa lesu dan konsentrasi menurun.

Jika pikiran masih dipenuhi urusan pekerjaan menjelang tidur, cobalah mencatat daftar kegiatan yang perlu diselesaikan pada hari berikutnya.

Kebiasaan tersebut dapat membantu Virgo menata rencana dengan lebih jelas tanpa harus terus memikirkan setiap tanggung jawab ketika waktunya beristirahat.

Editor: Novia Tri Astuti
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