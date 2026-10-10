Ramalan Kesehatan Zodiak Capricorn Sabtu, 10 Oktober 2026: Jaga Stamina dan Atur Waktu Istirahat

Ilustrasi zodiak Capricorn (Freepik)
JawaPos.com - Capricorn perlu lebih memperhatikan kondisi tubuh di tengah berbagai kesibukan pada Sabtu, 10 Oktober 2026.
Keinginan untuk menyelesaikan tanggung jawab dengan baik terkadang membuatmu terlalu fokus pada pekerjaan hingga melupakan kebutuhan diri sendiri.
Kamu mungkin merasa belum bisa beristirahat dengan tenang sebelum seluruh target tercapai, padahal tubuh juga membutuhkan waktu untuk memulihkan energi.
Berikut ramalan kesehatan zodiak Capricorn pada Sabtu, 10 Oktober 2026 yang dilansir dari AstroTalk.
Mulailah dengan mengatur waktu istirahat secara lebih teratur dan berusaha mempertahankan jadwal tidur yang cukup setiap malam.
Jangan terus menunda waktu tidur hanya karena masih ada pekerjaan yang belum selesai, terutama ketika tubuh sudah menunjukkan tanda-tanda kelelahan.
Berhenti sejenak bukan berarti kamu kehilangan kesempatan untuk menjadi produktif.
Sebaliknya, tubuh yang memperoleh waktu pemulihan dapat membantumu menjalani aktivitas berikutnya dengan lebih nyaman dan menjaga konsentrasi.
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Jawa Pos
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