Ramalan Kesehatan Zodiak Cancer Sabtu, 10 Oktober 2026: Jaga Kebugaran dan Kelola Pikiran

Ilustrasi zodiak Cancer (magnific)
JawaPos.com - Kesehatan Cancer pada Sabtu, 10 Oktober 2026, perlu dijaga melalui rutinitas yang seimbang agar tubuh tetap bugar dan pikiran terasa lebih nyaman saat menjalani berbagai aktivitas.
Kesibukan pekerjaan maupun persoalan pribadi terkadang membuat Cancer terlalu fokus pada hal-hal yang harus diselesaikan hingga lupa memperhatikan kebutuhan diri sendiri.
Ketika tubuh mulai terasa letih, sebaiknya jangan terus memaksakan diri hanya demi menyelesaikan seluruh pekerjaan sesuai rencana.
Berikan waktu untuk beristirahat dan usahakan mempertahankan jadwal tidur yang teratur agar tubuh memiliki kesempatan memulihkan energi.
Cancer juga perlu memperhatikan asupan makanan dan memastikan kebutuhan cairan terpenuhi sepanjang hari.
Jika belakangan ini sering melewatkan waktu makan karena jadwal yang padat, cobalah menyiapkan makanan lebih awal atau mengatur waktu khusus agar pola makan tidak semakin berantakan.
Selain itu, sisihkan waktu untuk melakukan aktivitas fisik ringan seperti berjalan santai atau peregangan, terutama jika pekerjaan membuatmu terlalu lama duduk.
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Jawa Pos
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