Ramalan Kesehatan Zodiak Gemini Sabtu, 10 Oktober 2026: Jaga Pola Makan dan Kelola Stres

JawaPos.com - Kesehatan Gemini pada Sabtu, 10 Oktober 2026, perlu dijaga melalui kebiasaan sehari-hari yang lebih seimbang, terutama dalam hal asupan makanan, waktu istirahat, dan pengelolaan tekanan pikiran.

Kesibukan yang menumpuk terkadang membuat Gemini terlalu fokus pada pekerjaan hingga melupakan kebutuhan tubuh sendiri.

Berikut ramalan kesehatan zodiak Gemini pada Sabtu, 10 Oktober 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Jadwal yang padat bukan alasan untuk terus menunda makan atau beraktivitas tanpa memberikan tubuh kesempatan untuk beristirahat.

Cobalah menjaga waktu makan tetap teratur dengan memilih menu yang beragam dan mengandung nutrisi yang dibutuhkan tubuh.

Jika terbiasa mengonsumsi makanan berminyak atau hidangan yang terlalu berat, Gemini bisa mulai menyeimbangkan pola makan dengan sayuran, buah-buahan, serta sumber protein yang sesuai.

Kebutuhan cairan juga tidak boleh diabaikan, sehingga biasakan minum air secara berkala sepanjang hari.