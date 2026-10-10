Ramalan Zodiak Capricorn Besok Minggu, 11 Oktober 2026: Mantapkan Langkah dan Kendalikan Pengeluaran

JawaPos.com - Ramalan zodiak Capricorn besok, Minggu, 11 Oktober 2026, menyoroti pentingnya menjaga konsistensi, menyusun prioritas, dan mempertimbangkan setiap keputusan dengan matang.

Capricorn yang dikenal disiplin dan berorientasi pada tujuan perlu memberikan perhatian lebih pada keseimbangan antara tanggung jawab dan kebutuhan pribadi.

Dalam urusan asmara, keterbukaan dan kesediaan untuk meluangkan waktu bersama pasangan dapat membantu memperkuat hubungan.

Sementara itu, keuangan perlu dikelola secara cermat agar keinginan sesaat tidak mengganggu rencana yang telah disusun.

Di bidang karier, kemampuan mengevaluasi pekerjaan dan menentukan langkah berikutnya dapat membantu Capricorn mempersiapkan diri menghadapi tantangan baru.

Hari Minggu juga menjadi kesempatan untuk memulihkan energi, memperhatikan kondisi tubuh, dan menata kembali agenda agar aktivitas pada pekan mendatang dapat berjalan lebih terarah.

Dilansir dari Astro Talk, berikut ramalan lengkap zodiak Capricorn untuk Minggu, 11 Oktober 2026.